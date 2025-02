Ci sono artisti che con la propria carriera da solisti hanno scritto pagine importanti della musica italiana ma forse poco spesso si parla delle band che, a ridosso degli anni, hanno rivoluzionato l’intero settore. Un esempio è rappresentato dai Nomadi, gruppo fondato da Beppe Carletti negli anni sessanta e dove spiccava in particolare la voce e le capacità di scrittura del compianto Augusto Daolio. L’aspetto rivoluzionario dei Nomadi risiede proprio nello stile, nel genere musicale offerto al pubblico; un mix di sonorità, tra il rock e il folk, che soprattutto agli albori rappresentava un’eccezione rispetto a quello che era il genere dominante del tempo. Un estro lungimirante quello di Beppe Carletti e dei Nomadi che, come apice, vede il successo indiscusso della canzone ‘Io vagabondo’ che dal ‘72 ad oggi continua ad essere tra i ‘must have’ della musica italiana.

Ma chi è Beppe Carletti oltre ad essere il fondatore dei Nomadi? Ad oggi è l’unico componente della band e soprattutto negli ultimi anni ha avuto modo di cimentarsi anche nella carriera da solista, ovviamente senza mai dimenticare i fasti di un tempo vissuti con il gruppo. Il primo album in solitaria risale al 2011, ‘L’altra metà dell’anima’, il secondo – oltre che più recente – è invece ‘Sarà per sempre’ pubblicato nel 2022.

Beppe Carletti e il toccante ricordo di Augusto Daolio: “La gente lo ha capito, più amato oggi che quando era in vita…”

Un evento particolarmente tragico nella vita di Beppe Carletti è stato senza dubbio la morte prematura del collega e amico Augusto Daolio; sua era la voce iconica dei Nomadi oltre che la matrice principale della composizione dei brani. Scomparso a soli 45 anni a causa di un incidente stradale, ha lasciato un vuoto importante nella vita dei suoi affetti e anche nel cuore del fondatore della band. Proprio di recente, come riporta la Gazzetta di Reggio, Beppe Carletti ha parlato in maniera toccante di come ancora oggi Augusto Daolio sia nel cuore di tutti: “Dal ‘92 che Augusto non c’è più ma i Nomadi proseguono nel segno di Augusto che è molto importante; l’affetto che sta provando la gente nei suoi confronti è incredibile, lo amano più adesso che quando era vivo. Però mi fa piacere, è una cosa molto bella, vuol dire che è stato capito l’uomo…”.