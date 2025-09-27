Beppe Convertini è uno dei nuovi concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle e negli anni si sono sviluppati vari rumors sulla sua vita privata.

Il modello e attore Beppe Convertini sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, evento che prenderà il via – come sempre sotto la conduzione di Milly Carlucci – direttamente sabato 27 Settembre 2025. Beppe Convertini è senza dubbio uno dei concorrenti più attesi ed andiamo a vedere meglio chi è.

Beppe Convertini, nome completo Giuseppe Convertini, nasce a Martina Franca il 20 Luglio 1971 ed è da anni ormai all’interno del mondo della televisione. Nato in Puglia Beppe si trasferisce da giovanissimo a Torino per proseguire gli studi ma oltre a questo pian piano entra nel mondo dello spettacolo, partendo come modello di marchi italiani e internazionali.

Agli inizi degli anni ’90 l’uomo debutta nel mondo dello spettacolo ed in particolare nel mondo del teatro, poi entra in quello della televisione e partecipa tra le altre cose a Sex in the City con Jessica Parker. Negli anni inizia a partecipare a diversi ruoli televisivi ma quasi sempre a livello secondario. Poi però entra nel mondo della televisione.

Beppe Convertini, lavoro e rumors riguardo la vita privata

Dopo cinema e teatro Beppe Convertini partecipa al mondo della televisione, lo ricordiamo tra le altre cose per una partecipazione per 2 o 3 anni nella nota serie tv Mediaset Vivere. Successivamente negli anni partecipa ad altre serie tv, sempre con un discreto successo come Le tre rose di Eva. Negli ultimi anni ha svolto il lavoro di conduttore.

Ricordiamo esperienze a Linea Verde e Uno Mattina oltre che a La Vita in diretta estate. Tanta riservatezza riguardo invece la sua vita privata. Agli inizi degli anni Duemila l’uomo ha avuto una storia durata due o tre anni con Sara Ricci e successivamente ha avuto vari flirt. Si è parlato molto inoltre di una storia di circa cinque anni con il cantante Giovanni Cavaretta e questi lo ha confermato pubblicamente.

Diversa invece la situazione per Beppe Convertini che non ne ha mai parlato apertamente e in un’intervista in passato ha solo detto: “L’amore non distingue, non discrimina e insegue le sue leggi”. Recentemente il giornalista Alberto Dandolo ha dichiarato che l’uomo avrebbe una relazione con una persona molto più giovane di lui anche se non si conoscono ulteriori dettagli.

Beppe Convertini ha parlato quest’anno a La Volta Buona della morte del padre a causa di una brutta malattia ed è stato questo un momento che l’ha toccato particolarmente.