Beppe Ercole, chi è l’ex marito di Corinne Clery venuto a mancare nel 2010: “Con lui ho vissuto gli anni più belli della mia vita”.

Corinne Clery ha scelto il salotto di Domenica In per raccontare della sua storia difficile che si cela dietro una carriera di assoluti successi; emerge, tra le tante peripezie soprattutto in relazione alle prime nozze e al rapporto gelido con suo figlio Alex, la bellezza della sua storia d’amore con Beppe Ercole. Un matrimonio speciale, un legame spezzato dalla morte ma che resta impresso nella mente dell’attrice: “Lo sento sempre qui con me; a casa ho le sue ceneri e spesso mi capita di parlarci. Parlo più con lui che con gli altri…”.

“Con lui ho vissuto il periodo più bello della mia vita”, ha sottolineato Corinne Clery a Domenica In parlando del compianto marito Beppe Ercole. Emblematico anche il racconto sul rapporto con il figlio Alex: “Si amavano, se fosse stato ancora qui mio figlio si sarebbe sicuramente raccontato in maniera diversa…”. Ma chi è Beppe Ercole, compianto marito di Corinne Clery? Non apparteneva al mondo del cinema e in generale al mondo dello spettacolo; la sua attività peculiare era l’arredamento e gli interventi di restauro. Un’attività che ha portato avanti per anni ergendosi a realtà florida in tutto il Paese. Noto anche per alcune vicende di gossip; sia per il matrimonio con Corinne Clery ma anche legato per diversi anni ad un altro volto noto del grande schermo: Serena Grandi.

Com’è morto Beppe Ercole, ex marito di Corinne Clery: il calvario della malattia

Beppe Ercole, marito di Corinne Clery, è venuto a mancare nel 2010: un amore spezzato dalla malattia, un terribile tumore al cervello che in poco tempo ha stravolto la quotidianità di entrambi. Momenti difficili che forse l’attrice sperava di non vivere appena 6 anni dopo le nozze ma che purtroppo hanno determinato il passaggio a miglior vita del suo grande amore.