Beppe Vessicchio è uno degli artisti che sarà ospite nella trasmissione This Is Me. La sua carriera è legata in maniera netta al Festival di Sanremo.

Beppe Vessicchio sarà uno degli ospiti della puntata del 22 Ottobre 2025 di This is Me, programma in onda sotto la conduzione di Silvia Toffanin. Negli anni abbiamo imparato un pò tutto su questo grande artista, accolto con simpatia per i suoi baffi e quello sguardo di una persona dal cuore buono. Ma andiamo a vedere chi è Beppe Vessicchio.

Chi è Amadeus a This is Me/ Le difficoltà sul Nove e il segreto della storia con la moglie Giovanna Civitillo

Beppe (all’anagrafe Peppe) Vessicchio nasce a Napoli il 17 Marzio 1956 ed ha cosi 69 anni. Si tratta di un musicista e direttore d’orchestra noto sia nel mondo della musica che in quello della televisione dove per anni è stato in prima linea come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

Fin dall’inizio della sua carriera collabora con grandi artisti, scrive alcune canzoni insieme a Gino Paoli, inizialmente fa parte di un gruppo ma dopo si lega alla musica campana. Lavora in vari ambiti a livello musicale, da musicista semplice ad arrangiatore fino a direttore d’orchestra ed è cosi che si fa conoscere soprattutto sulla scena musicale.

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini/ La showgirl rivela: "Eravamo entrambi impegnati...."

Beppe Vessicchio e le ultime sulla sua vita privata

Beppe Vessicchio inizia a lavorare come direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo dal 1990 e negli anni ha vinto diversi premi, anche come miglior direttore d’orchestra. Ha lavorato anche come insegnante nella scuola ad Amici di Maria De Filippi dove ha fatto anche varie scoperte. Negli anni c’è sempre stata curiosità riguardo la sua vita privata ma l’uomo è molto riservato.

Beppe Vessicchio è sposato da anni con una donna di nome Enrica Mormile, estranea però al mondo dello spettacolo. Anche lei è di Napoli ed i due stanno insieme da oltre 40 anni, si sono sposati nel 1989 dopo ben 12 anni di fidanzamento, l’uomo ha raccontato in passato di aver conquistato sua moglie grazie alla passione per la musica ed anche per gli animali.

Ricchi e Poveri, quali sono i rapporti con Marina Occhiena?/ Lei: "Mi sarebbe piaciuto tornare con il gruppo"

Entrambi hanno infatti dei cani e spesso pubblicano foto sui social accanto a degli animali. Beppe Vessicchio e sua moglie hanno una figlia di nome Alessia, anch’ella estranea al mondo dello spettacolo ma che recentemente ha reso i due nonni, dando alla luce la piccola Teresa, sua prima nipotina.