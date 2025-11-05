Biagio Antonacci, chi è: dieci anni di matrimonio con Marianna Morandi, e due figli insieme. Poi l'amore con Paola Cardinale e l'arrivo di Carlo

Biagio Antonacci, oltre al grande successo artistico ottenuto nel corso della sua carriera, ha avuto anche una vita privata molto ricca. Nel 1993 l’artista ha sposato Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi: i due, legati già da qualche anno, hanno messo al mondo due figli, Paolo e Giovanni, per poi separarsi nel 2002, ma mantenendo buoni rapporti per amore dei suoi ragazzi. In un’intervista al Corriere della Sera, un po’ a sorpresa Biagio ha rivelato di aver provato un grande senso di colpa per aver lasciato la casa che condivideva con i suoi due figli, all’epoca bambini. “A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince” ha ammesso Biagio, che con il tempo ha fatto pace con sé stesso e stretto un bel legame con Marianna, per il bene dei loro figli.

Più avanti Biagio Antonacci ha cominciato una relazione con Paola Cardiale, con la quale ha avuto il suo terzo figlio, Carlo. Già mamma di una bambina, Paola è ormai da anni al fianco di Biagio Antonacci: nonostante questo i due non si sono mai sposati, non sentendo la necessità di formalizzare il loro rapporto. “Nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi sento padre anche senza esserlo biologicamente” raccontava qualche tempo fa Biagio Antonacci, che ha avuto proprio da questa storia il figlio Carlo.

L’amore tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale: nessun matrimonio

Paola Cardinale è attiva nel mondo del giornalismo: in passato ha lavorato anche in ambito televisivo, collaborando con Collovati Fulvio. Con Biagio Antonacci, la storia è cominciata ormai tanti anni fa: nel 2018 si era parlato di un possibile matrimonio tra loro che poi non è arrivato. A quanto pare, infatti, i due non hanno intenzione di convolare a nozze: il loro amore è già abbastanza saldo e a rinsaldare questo legame ci ha pensato il piccolo Carlo.