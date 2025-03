Di recente l’abbiamo vista a Ballando con le Stelle sempre splendida, forte, coraggiosa e… Innamorata. Lei è Bianca Guaccero, splendida attrice e conduttrice pugliese, originaria di Bitonto, dove è nata nel 1981. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, Bianca si è affermata come volto di numerose trasmissioni tv come “Detto fatto”, del quale ha preso le redini dopo Caterina Balivo. Facendo nuovamente un passo indietro, la carriera di Bianca Guaccero è iniziata con alcuni concorsi di bellezza ai quali ha preso parte da giovanissima. Più avanti, dopo aver già messo a segno alcune apparizioni televisive, è arrivato il debutto nel mondo del cinema.

Il successo, per Bianca Guaccero, è arrivato con la serie tv “Capri”, nella quale ha interpretato Carolina. Un ruolo che ha ricoperto fino al 2010 e che l’ha lanciata nel mondo della tv. Nel 2008 l’attrice ha condotto Sanremo insieme a Piero Chiambretti e Pippo Baudo mentre negli ultimi anni sono state varie le trasmissioni alle quali ha preso parte come conduttrice e non solamente, come Tale e Quale, Il cantante mascherato e ancora Ballando con le Stelle, che ha vinto nel 2024. Proprio nel programma di Milly Carlucci, Bianca ha trovato un nuovo amore.

Chi è Bianca Guaccero: il matrimonio, il divorzio e l’amore ritrovato con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero nel 2013 ha sposato il compagno Dario Acocella con il quale le strade si sono separate qualche anno più tardi. I due hanno avuto una figlia, Alice, cresciuta con la mamma: il loro legame è fortissimo e per Bianca, la sua piccola è il suo grande amore dal 2014, quando è venuta al mondo. Nel 2024, però, per Bianca si sono riaperte dopo tanti anni anche le porte del cuore con Giovanni Pernice, suo coach e ballerino a Ballando con le Stelle. Tra un paso doble e un tango, i due si sono profondamente innamorati, e ancora oggi vivono un idillio che presto potrebbe concretizzarsi in qualcosa di ancora più serio.