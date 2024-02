BIGMAMA CON “LA RABBIA NON TI BASTA” A SANREMO 2024/ La canzone su inclusività e body positivity

BigMama sul palco del Festival di Sanremo 2024 è stata la diciassettesima artista a presentare la sua canzone, “La rabbia non ti basta“. “È una canzone”, ha spiegato l’artista, “che per me va a chiudere un cerchio. Sentivo l’esigenza di dedicare qualcosa alla “me” del passato che aveva bisogno di tanto amore e di attenzioni”.

BigMama, a Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”, ha promesso di “vivere questa esperienza nel migliore dei modi”, ammettendo che “mi piace essere guardata. E non permetterò allo stress di rovinarmi tutto“. La canzone, la rapper auspica possa arrivare almeno sul podio, presenta una sonorità molto forti e veloci, che fanno leva soprattutto sulla grinta vocale di BigMama. (Agg di Lorenzo Drigo)

BigMama con La rabbia non ti basta in gara al Festival di Sanremo 2024

BigMama è tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo 2024 dove partecipa in gara con il brano “La rabbia non ti basta“. Una specie di promozione per la giovane rapper che lo scorso anno si era fatta notare sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo durante la serata dei duetti in coppia con Elodie. Una partecipazione che ha lasciato il segno, visto che per BigMama è iniziato poi un periodo di grande popolarità fino alla grande occasione: la prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo! Per l’occasione la cantante punta tutto sul brano inedito “La rabbia non ti basta” che ha raccontato così ai microfoni di RaiPlay. ” da ospite a big in gara!

“La mia canzone parla un po’ di rivalsa, quello sicuramente. Volevo mettere nel testo tante parole che per me sono importanti. E’ un messaggio che mando molto forte ed è importante farlo su questo palco” – ha detto la cantante BigMama che alla domanda – “che genere è?” – ha replicato – “e che ne so io, quello che viene”.

BigMama: “Ama me lo potevi dire un pò prima!”. L’emozione del debutti a Sanremo 2024

Con il brano “La rabbia non ti basta“, la cantante è tra i 30 big selezionati da Amadeus per partecipare alla 74esima edizione del Festival della Canzone di Sanremo 2024. Proprio la cantante ai microfoni di RaiPlay ha parlato del rapporto tra “BigMama” e “Marianna Mannone”, il suo vero nome. “BigMama e Marianna convivono bene, ma si litiga solo quando Marianna ha l’ansia e BigMama deve lavorare, ma per il resto si vive molto bene. Negli anni questo alter ego è diventato sempre me stessa perché questo alter ego non era altro niente altro che ciò che volevo essere davvero. BigMama adesso sta prendendo il sopravvento” – ha detto la cantante.

Sul finale impossibile per BigMama non parlare della grande macchina del Festival con un riferimento anche ad Amadeus: “il periodo da qui a Sanremo lo descrivono come un periodo terribile, una guerra. Lo superiamo. Ad Amadeus vorrei dire ‘ Ama me lo potevi dire un po’ prima, mi ha fatto stare male fino all’ultimo, ma adesso ti voglio bene di nuovo. Un bacio”.











