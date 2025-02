Bill Gates sarà a sorpresa uno degli ospiti della trasmissione Che Tempo Che fa, programma sul Nove che vede la conduzione di Fabio Fazio. Bill Gates è uno degli uomini più ricchi al mondo, la sua fama lo precede e parliamo di un uomo che ha fatto la storia e che ha cambiato le dinamiche della tecnologia mondiale, ma andiamo a vedere chi è.

Bill Gates nasce a Seattle il 28 Ottobre 1955, suo padre è un avvocato mentre sua madre Mary era un’ex professoressa dell’Università a Washington. Fin da piccolo Bill ha la passione per i computer e in generale per la tecnologia. Nel 1968 inizia a lavorare su un pc alla scuola di Seattle che frequentava e la sua crescita in questo mondo è sempre più evidente.

Un ragazzo diverso dagli altri, è costantemente davanti al pc e insieme all’amico di sempre Paul Allen programma un linguaggio BASIC che permetteva agli utenti di giocare a tris. Oltre a questo Bill Gates fonda la prima società a soli 17 anni, sempre insieme all’amico Paul. I genitori di Bill vogliono che diventi avvocato e lui studia Legge ad Harward ma passa quasi tutto il suo tempo all’interno dell’aula informatica.

Bill Gates e la svolta nel mondo della tecnologia

Bill Gates cambia il mondo dando vita insieme a Paul Allen la Microsoft, programma che nasce il 4 Aprile 1975 e che vede Bill Gates protagonista fino al 2000 quando dà le dimissioni come capo. Bill Gates sposa l’imprenditrice Melinda French nel Gennaio del 1994 ed i due hanno tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele. L’uomo ha poi divorziato e ha avuto diverse vicissitudini con le donne nel corso degli anni.

Bill Gates è uno degli uomini più ricchi al mondo, è stato anche il numero 1 ma è costantemente nella Top 10 degli uomini più ricchi al mondo ed ha un patrimonio da 89.9 miliardi di dollari. A Che Tempo Che Fa l’uomo presenterà il libro Source Rode – I miei Inizi, libro che racconta come ha dato il via la sua carriera e libro che è uscito a livello mondiale lo scorso 4 Febbraio.

Una storia particolare quella di Bill Gates, un filantropo incredibile e che si è occupato di diverse tematiche nel corso della sua carriera. Un uomo che ha lasciato gli studi ad Harward per dedicare tutta la sua carriera alla tecnologia e una vita che ha cambiato letteralmente il mondo del web.