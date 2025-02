Bimba Dominguin e la malattia: tre anni di battaglia con un tumore al seno

Dalla storia d’amore tra Lucia Bosè e l’ex marito Alessandro Salvatore è nata la figlia Bimba Dominguin, all’anagrafe Eleonora Salvatore, nonché nipote di Miguel Bosè. La sua è purtroppo una storia dal più triste dei finali, visto che la donna è venuta a mancare a soli 41 anni dopo aver battagliato per tre anni con un tumore al seno, che l’ha strappata alla vita nel 2017. Negli anni Bimba Dominguin aveva rappresentato un volto della speranza nella battaglia contro il cancro, lanciando messaggi importanti e facendosi da portavoce per milioni di donne che stavano lottando nella vita con lo stesso male.

Michele Guardì e l'amore con la moglie Rita: "Conosciuta in treno"/ "Tra noi fu un colpo di fulmine"

Non erano mancate polemiche nel 2014, quando subito dopo aver subito un’operazione di mastectomia si era fatta immortalare in una fotografia che causò non poche polemiche. Il messaggio lanciato da Bimba Dominguin era in realtà di grande speranza, visto che la figlia di Lucia Bosè cerco di infondere coraggio, ma non tutti lessero nella giusta direzione l’accaduto.

Anna Pettinelli contro Lorella Cuccarini a Amici 2024/ "Mi sta salendo una rabbia dal sangue"

Bimba Dominguin e una carriera sempre in movimento

Nel corso della sua esistenza, la figlia di Lucia Bosè e Alessandro Salvatore aveva cercato sempre di reinventarsi e raccontarsi sotto diversi punti di vista, appassionandosi al mondo della musica come la madre e divenendo anche una nota deejay. Riguardo alla sua passione per la tastiera ammise come il tutto nacque intorno ai primi anni ’90, quando si appassionò allo strumento, ma da quel momento in poi prese il via un grande viaggio nella musica, che portò Bimba Dominguin a reinventarsi di continuo:

Nel corso di una intervista concessa al magazine GQ svelò come la voglia di imparare e migliorarsi fu una delle sue caratteristiche spiccanti: “Uno dei miei peggior difetti e non essere capace di fermarmi. Come mio zio Miguel. Pregio? Sono brava a cucinare. Come lui” ha rivelato Bimba Dominguin.

Bimba Dominguin, chi è l'ex marito Diego Postigo/ Dalla loro storia d'amore sono nati due figli