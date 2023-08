Chi è Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Difficile rapporto col papà: “Ho conosciuto l’abbandono”

Brando è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e confessioni sulla famiglia

Si chiama Brando il secondo nuovo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. È il consueto video di presentazione a svelarci chi è: “Sono Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. – esordisce il tronista nel filmato – Nella vita ho fatto di tutto: dal cameriere all’aiuto cuoco, dal maestro di sci al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non posso vivere senza fare sport.”

Racconta dunque della sua famiglia: “Provengo da una famiglia di artisti: mia zia è stata attrice, mio nonno e il mio bisnonno sono stati dei direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in clima familiare piacevole e pieno di amore, ma si sa, le cose belle non durano per sempre.”

Brando si racconta: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Brando fa infatti sapere di aver vissuto una parentesi molto difficile dopo la separazione dei suoi genitori e di avere oggi un rapporto complicato con suo padre. “A 10 anni la separazione improvvisa dei miei genitori e l’assenza di un padre mi hanno reso molto più duro e disilluso nei confronto delle persone e dei rapporti in generale. Mio padre per me era un eroe e un eroe non sbaglia mai… Con lui ho scoperto il senso dell’abbandono, e anche se oggi il rapporto è un po’ migliorato, i segni restano comunque indelebili.” ha spiegato. I suoi punti fermi sono stati i nonni e sua mamma: “Lei è una persona fantastica, mi è sempre stata vicina… lei per me è casa, con lei sono sicuro di essere protetto.”

Conclude rivelando cosa si aspetta dalla sua avventura a Uomini e Donne: “Da questa esperienza non cerco l’impossibile, ma solo un rapporto onesto fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità.”

