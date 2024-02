Chi è Bresh/ Dal “concerto” allo stadio al duetto con Emma Marrone a Sanremo 2024

Bresh a Sanremo 2024 per il duetto con Emma Marrone: scopriamo chi è e la sua carriera

Questa sera, venerdì 9 febbraio, Bresh sale sul palco dell’Ariston per esibirsi in un duetto con Emma Marrone a Sanremo 2024. Parliamo di uno dei talenti emergenti più amati tra i giovani, con una carriera promettente e importanti collaborazioni all’attivo. Bresh ha già duettato con artisti del calibro di Marco Mengoni, Fabri Fibra, Tedua, Mara Sattei e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera è la volta di Emma Marrone e c’è molta curiosità per questo duetto inedito.

Per gli addetti ai lavori Bresh potrebbe portare un numero di voti importante alla cantante fiorentina, grazie alla sua grande popolarità tra i giovani, soprattutto a Genova, sua città natale, dove è diventato un idolo e un beniamino della tifoseria del Genoa. La sua hit “Guasto D’Amore” dedicata alla squadra del cuore è diventata un vero successo, lanciandolo tra i big più ascoltati nelle radio.

Il ‘guasto d’amore’ di Bresh che lo ha lanciato tra i ‘big’ più passati in radio

“Quella canzone, di fatto, ha avuto sette o otto vite”, ha confidato tempo fa Bresh. È nata in una serata con un suo amico e successivamente ha conquistato la fama tra i tifosi del Genoa. Mattia Perin, allora portiere del Genoa, lo ha chiamato invitandolo a suonare la canzone col piano a casa sua. Da lì è diventata sempre più virale, conquistando il favore del pubblico.

Un tormentone che parla d’amore e che ha spinto Andrea Brasi, in arte Bresh, a puntare più in alto, pur mantenendo l’umiltà di sempre. “Le parole sembrano indicare un arrivo, ma in realtà non mi sento arrivato. Sono giovane, ho 26 anni, ma al momento sono soddisfatto. Posso dirlo con sicurezza”, ha dichiarato in una intervista a Esquire. Adesso affronta una sfida di prestigio con una collega d’eccezione: il duetto a Sanremo 2024 con Emma Marrone.

