Chi è Bresh/ L’amore per la musica e per il Genoa: “Così Guasto D’Amore è diventata una hit”

Bresh, estate da protagonista dopo il grande successo di Guasto D’Amore

C’è anche Bresh tra gli ospiti di LoveMe 2023. Il cantante di Guasto D’Amore, la canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore, sta vivendo un momento magico e ora si gode un’estate da protagonista. “Da bambino sognavo di fare un gol sotto la Nord ma ero scarso…”, ha raccontato tempo fa a La Gazzetta dello Sport, a proposito della sua passione per il Grifone. Andrea Brasi, in arte Bresh, ha toccato l’apice della sua popolarità nell’ultimo anno, ma il suo viaggio nella musica è cominciato fin da giovanissimo.

E ora prosegue, con grande ambizione, cavalcando il successo di Guasto D’Amore. C’è il singolo Altamente mia, ma anche l’amore per la sua nuova fidanzata Elisa Maino. E ovviamente il Genoa, che è il suo rito irrinunciabile dal 2005, così come raccontato a Esquire. “Era il 2005 e il Genoa giocava in Serie C, era stato appena retrocesso. Quello era il mio primo abbonamento, ma facevo anche le trasferte, a seguire il Grifone. Fuori casa, ahimè, si vince un po’ poco. C’era spesso una tensione allucinante e io ero lì con mio padre…”, ricorda Bresh.

Bresh, il suo Guasto D’Amore per il Genoa: “Sarò superficiale ma…”

Il Genoa, una sorta di fede ispiratrice, da cui appunto è nato Guasto D’Amore, un pezzo che oltre a macinare numeri da capogiro, ha trovato riscontri e apprezzamenti totali nel ‘belpaese’. “Il Genoa per me esiste solo a livello metafisico. Io non sono un grande conoscitore del calcio, però nel Genoa trovo la mia infanzia, un grande rito che settimanalmente si riproponeva”, ha spiegato Bresh.

Insomma un legame indissolubile, vero, autentico e genuino. E non importa quale sia il parere altrui, Bresh si rivela per quello che è. E lo fa con grande spontaneità: “Sarà superficiale, sarà di poco conto, ma tengo molto allo stare insieme e so di condividere quel rito con altra gente. Come ogni passione, ha un “Dio” tutto suo, ovviamente tra virgolette. E questo “Dio” è da condividersi con gli altri”.

