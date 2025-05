C’è anche Briga tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il rapper, nato musicalmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è tornato da poco alla musica con un nuovissimo singolo dal titolo “Vieni da me” dedicato alla donna e compagna di vita. Un brano intimo e personale che il rapper ha deciso di dedicare alla moglie Arianna Montefiori che è stata la musa ispiratrice di tutto il nuovo progetto discografico di prossima uscita. Un ritorno che ha richiesto del tempo come ha raccontato proprio il cantante dalle pagine di Leggo: “mi sono preso del tempo, volevo tornare con un lavoro che non mi snaturasse, ma che andasse a coprire certi errori del passato”.

Il cantante non nasconde che c’è ancora tanto da fare e tanta strada da percorrere: “ho raccolto poco consenso artistico, devo ancora togliermi tante soddisfazioni” – ha precisato Briga che poi sottolineato – “lavoro nella musica da 15 anni, prima di Amici avevo già pubblicato due album”.

Briga da Amici alla pandemia: “Ho sofferto di attacchi di panico”

Il prossimo disco di Briga è stato definito dallo stesso ex cantante di Amici come un album “poetico ed elegante”, ma con delle sonorità moderne. Il cantante dalle pagine di Leggo ha rivelato in anteprima: “sarà un colpo al cerchio e uno alla botte. Ho ragionato sulla durata dei pezzi e lavorato con un produttore moderno”. Si preannuncia un disco importante nella carriera del cantante che per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco con un progetto completamente indipendente. Del resto la musica è cambiata e Briga lo sa benissimo: “Credo che il futuro della musica sia l’autoproduzione”.

Il cantante sul nuovo singolo “Vieni con me” dedicato alla moglie ha detto: “È un brano spartiacque, ho bisogno di sentirmi apprezzato”. Infine il rapper ha confessato di essere stato molto male durante la pandemia di Covid: “Ho sofferto di attacchi di panico, ma mia moglie mi ha aiutato a superare questo momento”.