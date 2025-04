Brigitta Boccoli, chi è la showgirl e concorrente di The Couple

Tra le protagoniste del nuovo programma di Canale Cinque The Couple troveremo Brigitta Boccoli, pronta a godersi l’avventura su Canale Cinque nel format di Ilary Blasi. Nelle scorse ore la nota showgirl si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, cogliendo l’occasione per soffermarsi su alcuni momenti della sua vita e su delle persone per lei speciali. Una di queste non può essere la sua compianta suocera Moira Orfei, mamma di Stefano Nones, e parlando nel talk di Mediaset si è lasciata andare a delle confessioni molto speciali vedo la regina del circo, volata via nel 2015:

“Io parlo di lei al presente perché per me lei è sempre con me, la percepisco. Io parlo con lei. Ogni tanto Moira mi manda dei messaggi dall’aldilà. Mi dà dei consigli, mi svela dei segreti” le parole di Brigitta Boccoli sulla suocera.

Brigitta Boccoli e la confessione sul marito: “Ecco cosa temeva sua madre Moira Orfei”

Nell’intervista fiume rilasciata prima della partenza per The Couple, Brigitta Boccoli ha colto l’occasione per lasciarsi andare a delle importanti rivelazioni, una di queste sulla madre di Stefano Nones Orfei, la compianta Moira Orfei. La donna infatti ha temuto che Brigitta Boccoli potesse in qualche modo portare delle complicazioni all’interno della famiglia: “Ho avuto un rapporto bellissimo con lei. All’inizio mi ha osservata, temeva volessi portare via il figlio dal circo” ha confessato la showgirl ed ex modella ammettendo le piccole tensioni andate in scena. Dall’amore con il marito Stefano sono nati i due figli Manfredi e Brando.

Da questa sera Brigitta Boccoli avrà però la possibilità di raccontarsi ancora meglio al pubblico di Canale Cinque e The Couple rappresenterà una chiave fondamentale per lei e la sorella Benedicta. Due donne per certi versi nuove a questo genere di programma che sicuramente avranno tanto da dare.

Brigitta Boccoli e la carriera in tv, cinema e teatro

La nota showgirl ha rappresentato per diversi anni un volto di punta sul piccolo schermo. Una carriera in tv che ha preso il via negli anni ’80 grazie alla partecipazione a Domenica In, oltre a prendere parte a diversi film negli anni, come la commedia Olè al fianco di Salemme e Boldi.

Inoltre, Brigitta Boccoli ha preso parte anche a diversi spettacoli teatrali, destreggiandosi tra tv, cinema e teatro nel corso degli anni.