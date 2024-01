Chi è Brigitta Boccoli e, l’amore per i figli Manfredi e Brando/ “Vi amo tanto, siete un sogno”

Brigitta Boccoli chi è: carriera televisiva e cinematografica

Brigitta Boccoli è una delle ospiti di La volta buona di Caterina Balivo, in onda dalle 14:00 su Rai 1. Nata a Roma il 5 maggio 1972 , è una nota showgirl italiana divenuta famosa negli anni’80 grazie a Domenica In. Sorella minore dell’attrice Benedicta Boccoli debutta in televisione molto presto, nel 1982, a soli 10 anni.

Diversi sono i film in cui ha recitato: Manhattan Baby, La ragazza dei lillà, Com’è dura l’avventura. Nel 1988 Boccoli cerca di dare una svolta alla sua carriera ed esordisce da conduttrice. Proprio in questo periodo prendere le redini di Domenica In che manterrà fino al 1991. Successivamente, la showgirl riprenderà in televisione dedicandosi ad alcuni spettacoli e serie tv: Il gufo e la gattina e L’ultimo Tarzan, Ricominciare e Una donna per amico, Cuori rubati. Il 2003 segna invece il ritorno cinematografico di Brigitta con il film drammatico Gli angeli di Borsellino.

Brigitta Boccoli chi sono i figli: Manfredi e Brando

Per quanto riguarda la vita privata, Brigitta Boccoli è sentimentale legata a Stefano Nones Orfei figlio della nota Moira Orfei. Tra i due è scoccata la scintilla che ha portato al matrimonio e, nel 2008, alla nascita del loro primo figlio Manfredi. Successivamente la coppia decide di allargare la famiglia e, nel 2019, nasce Brando.

L’amore che lega la showgirl hai figli trapela anche dalle numerose foto su Instagram e dalle bellissime dediche per loro: “Li guardo e chiedo al cielo se sono sveglia o è un sogno! Vi amo tanto”. Nel corso di una intervista a Diva e Donna del 2019, la showgirl non negava il desiderio di avere un altro figlio: “Brando è così buono che vorrei farne un altro: mi piacerebbe una bambina per completare l’esperienza. Mio marito? Ride e non mi prende sul serio”.

