Attore e musicista turco, Burak Tozkoparan interpreta il ruolo di Cihan nella fiction “La notte nel cuore”. Prima di arrivare però ad interpretare Cihan nella soap drammatica turca, sono state varie le esperienze di Burak in televisione. Burak è nato a Istanbul nel 1992 e da ragazzo si è dedicato alla musica tanto da vincere, nel 2011, un concorso dedicato al miglior batterista delle scuole superiori. Più avanti Burak Tozkoparan ha deciso di dedicarsi al cinema e alla televisione, iscrivendosi per questo all’Università di Okan. Qui ha studiato appunto studi cinematografici e televisivi, continuando però a far musica: per diverso tempo ha fatto parte di varie band come appunto batterista.

Anticipazioni La notte del cuore, puntata 8 giugno 2025/ Sumru intossicata da fumo

Chi è Burak Tozkoparan, Cihan de “La notte nel cuore”: diviso tra cinema e tv

Nel 2014, dopo aver cominciato a studiare recitazione, sono arrivate le prime esperienze televisive per il giovane Burak Tozkoparan, che ha messo da parte la musica per dedicarsi quasi esclusivamente al cinema e alla televisione, ottenendo un ottimo successo. Dal 2014 al 2017 Burak è stato infatti protagonista di una serie drammatica turca, nel ruolo di Ozan. Nel 2016 ha esordito anche al cinema nel ruolo di Bert nel film Hesapta Aşk. Anche negli anni successivi sono arrivate diverse esperienze tra televisione e cinema, fino a quando non è arrivata la grande occasione con una serie turca molto amata, “Ateş Kuşlari”, dove ha interpretato Barbaros.

Helena Prestes e Javier Martinez innamorati a Capri: il weekend d'amore/ L'incontro con Lorenzo Spolverato

Nel 2024, invece, gli è stato assegnato il ruolo di Cihan ne “La notte nel cuore”, che ha permesso a Burak di farsi conoscere anche in Italia. La serie turca è infatti molto apprezzata dai telespettatori italiani e in particolare Burak sembra aver rubato il cuore di chi segue con attenzione e amore “La notte nel cuore”. Per questo in tanti si sono chiesti chi sia il Cihan della fiction turca, impressionati dalla sua bravura e bellezza.