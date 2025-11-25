Cainero a Sanremo Giovani 2025 con Nutannamurù, un brano che racconta molto di lei: chi è la giovane cantante vittoriosa ad Area Sanremo 2021

Chi è Cainero a Sanremo Giovani 2025 con Nuntannamurà, un brano che dice molto di lei

C’è anche Cainero tra le protagoniste di Sanremo Giovani 2025, in onda questa sera martedì 25 novembre su Raidue alle 23.45. La giovane artista porta sul palco la sua Nuntannamurà, canzone a cui è molto legata perché rappresenta un po’ tutto il suo percorso artistico e personale, che l’ha portata fino a qui. Classe 1999, Noemi Cainero vuole farsi strada con la sua voce graffiante, la sua passione ed una determinazione notevole.

Nel canto ha trovato il suo rifugio, ma anche un modo di esprimersi liberamente e senza filtri. Uno strumento per raccontare e per raccontarsi, tra cadute e ripartenze, tra alti e bassi della vita. Nel suo percorso artistico e di studi, segnaliamo gli anni trascorsi al Saint Louis College of Music di Roma, tra pianoforte e canto. Poi la collaborazione con Adriano Pennino, da cui ha imparato moltissimo.

Cainero a Sanremo Giovani 2025 dopo il successo di qualche anno fa ad Area Sanremo

Si è avvicinata Sanremo, vincendo Area Sanremo 2021 e poi qualificandosi alle semifinali di Una Voce per San Marino nel 2023 e 2024, fino al Concerto di Natale in Vaticano nel 2023. Insomma Cainero, seppur giovanissima, non è certo nuova ai grandi palchi della musica e questa sera vuole giocarsi le sue carte con Nuntannamurà per qualificarsi alle fasi della semifinale del 9 dicembre.

“Non vedo l’ora di salire su quel palco e dare tutta me stessa. Essere lì significa aver superato tante porte in faccia e tanti no. Nessuno mi ha regalato nulla…”, ha ribadito orgogliosa e più determinata che mai. A lei, come agli altri concorrenti, non resta che augurare un sincero in bocca al lupo. Appuntamento fissato in seconda serata su Raiude: Sanremo Giovani 2025 entra nel vivo.

