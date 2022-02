CHI È CAMALEONTE, IL CANTANTE MASCHERATO 2022?/ Indizi: Lillo o Costantino?

Camaleonte, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Il Camaleonte continua a mettere in crisi tutti quanti ne Il Cantante Mascherato 2022, quando si tratta di ipotizzare il nome di chi si nasconde sotto la maschera. E’ andata in onda una sola puntata, quindi non sono troppi gli indizi che si vanno ad aggiungere a quelli raccolti in precedenza, alla vigilia del primo appuntamento, ma i telespettatori più precisi e attenti sono comunque riusciti a captare nuovi spunti per azzardare qualche previsione più sensata.

Ci sono poi da tenere in considerazione i ragionamenti e le ipotesi fatte dagli investigatori su Camaleonte durante la puntata, al termine dell’esibizione con Riccardo Fogli, che portano a ulteriori spunti sul misterioso personaggio. Sarà un uomo o una donna? Sarà un attore o un personaggio proveniente dal mondo della musica? Le ipotesi si susseguono e questa sera, venerdì 18 febbraio, ci avvicineremo alla reale identità del personaggio misterioso. Appuntamento con la seconda puntata fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Camaleonte è uno tra Lillo e Costantino della Gherardesca?

Dopo la sua esibizione con Riccardo Fogli, sulle note di Sono solo Canzonette, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati da sensazioni e idee ancora generiche, ma è probabile che questa sera, dopo la seconda puntata, le soluzioni proposte saranno leggermente più precise e chiare per tutti, incluso il pubblico.

Ripartiamo però da quanto è accaduto la scorsa settimana, con i pareri dei giudici su Camaleonte. Facchinetti sostiene senza timore di smentita che sotto il costume ci sia Costantino della Gherardesca. In questa esibizione ha colto indizi e ricordato aneddoti personali, condivisi con Costantino, che spingono Dj Francesco a scommettere su questo nome. Arisa ha invece pescato due nomi differenti, suggerendo Lillo e Roberto Giacobbo, mentre la Balivo ha optato per Amendola. Chi avrà ragione? Il popolo social, in questo momento, sembra accreditare la posizione di Arisa a proposito del comico Lillo.

