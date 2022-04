Chi è Camihawke, la fidanzata di Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids)/ Influencer e Youtuber

Aimone Romizi, frontman della band FASK (Fast Animals and Slow Kids) ha trovato l’amore nel 2016 grazie a Camihawke, influencer e youtuber che ha conosciuto quasi per caso, almeno secondo quanto dichiarato dai diretti interessati. I due in un primo momento hanno iniziato una relazione a distanza, ma ben presto hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Ed è per questo che poi hanno deciso di fare un grande passo: iniziare una convivenza a Monza, che è ormai diventata una seconda casa per il cantante, oltre a Perugia, sua città di origine.

Entrambi hanno in comune la passione per i social, strumento che ha contribuito ad accrescere la loro popolarità. Sui rispettivi profili Instagram non mancano gli scati che li ritraggono insieme felici.

Chi è Camihawke? È lei l’amore di Aimone Romizi

Camilla Bonardi, questo il nome all’anagrafe di Camihawke, è nata a Monza il 21 giugno 1990 ed è laureata in Giurisprudenza. Una volta conseguita la laurea, ha prevalso in lei la passione per il web e ha fatto il possibile affinché questa potesse trasformarsi in un lavoro. In un primo momento la ragazza ha provato a farsi conoscere tramite Snapchat, il social in cui si ha la possibilità di pubblicare foto e video anche particolari ma che restano disponibili solo per 24 ore; successivamente è approdata su Facebook e Instagram.

Successivamente Camilla ha iniziato la sua attività come speaker a Radio 2. La popolarità, però, come spesso capita, è arrivata nel momento in cui è sbarcata in Tv. Il suo esordio risale al programma “Pink Different“, in onda su Fox Italia, a cui ha fatto seguito nel 2019 “Nella mia cucina“, il cooking show di Raidue in cui ha affiancato Carlo Cracco. Recentemente ha avuto anche la possibilità di mettersi alla prova come scrittrice grazie al libro “Per tutto il resto dei miei sbagli“. In più occasioni lei ha rivelato ai suoi social di essere stata vittima di cyberbullismo e ha così invitato chi si trova nella sua stessa situazione a non chiudersi in se stesso e a chiedere aiuto.

