Chi è Camilla Ciraolo/ L’attrice diretta da Pupi Avati nel nuovo film del regista

Camilla Ciraolo, chi è l’attrice comasca diretta da Pupi Avati

Camilla Ciraolo non è un nome così conosciuto nel panorama cinematografico italiano, ma potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta grazie al nuovo film di Pupi Avati. L’attrice sarà protagonista oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 di Serena Bortone. E sarà presente anche lo stesso illustre regista, che l’ha diretta nel suo ultimo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Non abbiamo sufficienti informazioni su Camilla Ciraolo, che rientra a tutti gli effetti nel cast. Sappiamo però, come riporta il sito quicomo.it, che è un’attrice comasca. Nel film, in particolare, veste i panni di Sandra Rubin da giovane (la versione dell’eroina in età più matura è interpretata da Edwige Fenech). Nel cast, oltre a loro, ci sono anche (fra gli altri) Gabriele Lavia, Massimo Lopez e Lodo Guenzi, il leader della formazione musicale de Lo Stato Sociale.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario, il nuovo film di Pupi Avati

La quattordicesima domenica del tempo ordinario è l’ultima fatica cinematografica di Pupi Avati. Il regista ha messo la sua firma su un film, uscito nelle sale italiane il 4 maggio scorso, che racconta la storia di Samuele e Marzio, due giovani bolognesi che negli anni del boom economico avevano formato un duo musicale chiamato i Leggenda.

I due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Massimo Lopez e Gabriele Lavia, mentre Nick Russo e Lodo Guenzi li interpretano da giovani. Una storia che intreccia i rispettivi percorsi dei due ragazzi che, dopo la decisione di prendere strade separate in seguito al fallimento dei Leggenda, si sono persi di vista. Oggi pomeriggio, nel salotto di Serena Bortone, ci sarà l’occasione di raccontare la pellicola in maniera più approfondita e di parlarne con i diretti protagonisti.

