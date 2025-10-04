Chi è Caner Şahin, l'attore turco che ha interpretato Tolga in Tradimento? La carriera, gli studi in ingegneria e dopo l'amore per la recitazione

Caner Sahin, da Tolga in Tradimento alle voci sulla malattia: “Sto benissimo”

Il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo nei panni di Tolga in Tradimento ma chi è Caner Şahin, però, nella vita reale? L’attore, originario di Eskişehir, dopo essersi diplomato ha deciso di intraprendere la facoltà di ingegneria meccanica all’Università tecnica di Istanbul.

Proprio negli anni di studio all’università, si è unito al gruppo teatrale e ha scoperto di essere particolarmente affine nonché portato per quel mondo. Dunque, proprio durante gli anni dell’università, Caner ha scoperto la sua passione per il mondo del cinema e della recitazione, tanto da iniziare a dedicare sempre più tempo a questa passione che in breve tempo si è trasformata in un lavoro.

Caner Şahin ha ottenuto il primo ruolo in televisione nel 2016, nella serie Babam ve Ailesi. Successivamente sono arrivate altre fiction come Tutsak e ancora Nefes Nefese. Al cinema, invece, ha fatto il suo esordio nel ruolo di Ramazan nel film Kardeşler diretto da Ömür Atay. Diversi i ruoli che hanno accresciuto la popolarità dell’attore turco, fino ad arrivare all’exploit: dal 2022 al 2024, Caner ha interpretato i panni di Tolga Kaşifoğlu nella serie “Tradimento”, amatissima in Italia. Nei mesi scorsi si è diffusa la fake news circa la presunta malattia dell’attore di Tolga in Tradimento, a tal proposito lo stesso Caner ha smentito tutto mostrandosi in perfetta forma sui social.

Chi è Caner Şahin, l’attore di Tolga in Tradimento: “Le mie passioni fuori dal cinema”

Parlando delle sue passioni all’infuori dalla recitazione, Caner Şahin, l’attore turco di “Tradimento“, ha raccontato qualcosa in più su ciò che ama al di là del cinema e della televisione: “Ho appena comprato una nuova macchina fotografica. Occuparmi di fotografia e anche di video sono due interessi a cui dedico molto del mio tempo libero”. Dunque, per Caner non c’è solamente il cinema e la recitazione, ma anche altri interessi che lo hanno portato.

Caner, molto amato nel nostro Paese, sembra ricambiare questo affetto che proviene dall’Italia e dagli italiani. È infatti molto spesso in Italia, come mostra sui suoi canali social.