Ma chi canta “Tutta l’italia“? Questa è la domanda che molti spettatori si stanno facendo da giorni. Sanremo 2025 verrà ricordato senza dubbio anche per la sua coinvolgente sigla, diventata ormai un tormentone. Com’è noto, l’ideatore del pezzo è il noto deejay Gabry Ponte, che aprirà la finale di questa sera, sabato 15 febbraio. La voce, invece, appartiene ad Andrea Bonomo, noto cantante e compositore. Classe 1978, Andrea è di origini siciliane e vanta una lunga carriera nel mondo della musica. Quasi 20 anni fa, nel 2008, partecipa proprio al Festival della Canzone Italiana nella sezione delle Nuove Proposte, con il brano “Anna” scritto insieme a Luca Chiaravalli.

Negli anni, poi, si è fatto conoscere soprattutto come compositore. Difatti, ha scritto per artisti del calibro di Annalisa, Alessandra Amoroso, Dargen D’Amico, Eros Ramazzotti ed Emma Marrone. Nel 2025, torna all’Ariston in un’altra veste, ovvero come cantante della sigla ufficiale della kermesse musiciale, “Tutta l’Italia“. A proposito della sua nuova musica, Gabry Ponte ha detto: “Avevo bisogno di tornare con un disco, era da tanto che non pubblicavo una canzone in italiano”.

Per quanto riguarda la vita privata, non si hanno molte informazioni. Ciò che si sa è che Andrea Bonomo è sposato con una donna di nome Giada, con la quale ha avuto nel 2010 la figlia Nilde. Il suo nome, però, è accostato anche a quello di una nota cantante italiana: Giusy Ferreri. Il motivo? Il compagno di Giusy si chiama proprio come il cantante. Per questo, nel corso di questa settimana sanremese, c’è chi ha pensato che la voce dietro la sigla di Sanremo 2025 fosse il fidanzato della Ferreri.

In realtà, però, si tratta di due persone diverse. L’Andrea di Giusy svolge un lavoro totalmente estraneo al mondo della musica, essendo un rinomato geometra. I due, insieme da quasi 20 anni, hanno coronato la loro storia con l’arrivo della loro prima figlia Beatrice, nata nel 2017. Come menzionato precedentemente, invece, il cantante di “Tutta l’Italia” è diventato padre nel 2010 insieme alla compagna. A questo punto, non resta che attendere questa sera, sabato 15 febbraio, per sentire finalmente questo tormentone al Teatro Ariston durante la gran finale del Festival.