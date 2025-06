L’artista Carl Brave parteciperà domenica 1 Giugno 2025 al concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2025 e parliamo di uno degli artisti più apprezzati sulla scena nazionale. Un genere particolare ma una musica e una voce che ha riscosso negli anni sempre più consensi, e anche ora Carl Brave si esibirà in prima serata. Ma andiamo a vedere meglio chi è.

Il vero nome di Carl Brave è Carlo Luigi Coraggio ed è un cantante e un producer romano nato il 23 Settembre 1989. Parliamo di un’artista senza uno stile ben definito ma con una musica che ha avuto sempre grandi risultati, a partire dal suo debutto con la canzone Polaroid, uscita nell’oramai lontano 2017. Spesso Carl Brave ha pubblicato canzoni insieme all’amico e collega Franco126.

Nel suo album di debutto Notti Brave realizza canzoni con artisti di livello come Gemitaiz, Fabri Fibra, Coez e anche Francesca Michielin. Nel 2020 pubblica il suo secondo album e negli anni ottiene grandi consensi in modo che Carl Brave è ormai uno dei principali rappresentanti della musica italiana all’interno della nostra scena.

Il cambio genere di Carl Brave e la riservatezza nell’amore

Negli anni Carl Brave non ha pubblicato solo rap ma è cambiato negli anni ed ha espresso anche una musica differente. Recentemente ha avuto grande successo con la canzone Makumba, pubblicata insieme alla cantante Noemi: qualcuno si era addirittura chiesto se i due vivessero una relazione e questo grazie alla grande privacy che contraddistingue l’artista.

Molti non sanno infatti che Carl Brave è fidanzato con la giovane modella e attrice Eleonora Trezza ed i due stanno insieme da oltre otto anni. Eleonora è nata nel 1998, i due sono da sempre molto riservati e pubblicano di rado foto insieme ma quelle poche volte che capita evidenziano che sono molto legati.

In occasione di uno dei loro anniversari la ragazza pubblicò un post insieme a Carl Brave e allo stesso tempo è stato lo stesso artista a chiarire il loro rapporto durante un’intervista a Vanity Fair: “Non viviamo insieme perchè è presto, è davvero un passo troppo importante. Vengo da una convivenza con la mia ex fidanzata” e per questo il cantante non vuole esagerare. Va specificato che è passato qualche anno da questa intervista.