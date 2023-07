Chi è Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, mamma di Pier Silvio e Marina Berlusconi/ Moglie riservata del Cavaliere

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è nota alle cronache rosa per essere la prima moglie di Silvio Berlusconi. La coppia si è conosciuta per caso, dopo essersi scambiata sguardi complici a una fermata del tram. Da quel momento è scoccata la scintilla che ha portato al matrimonio nel 1965.

Dal loro amore sono i nati i figli: Marina, un anno dopo il matrimonio, e Pier Silvio nel 1969. Per quindici lunghi anni, Carla Elvira e Silvio sono stati felici finché il Cavaliere non si innamorò perdutamente dell’attrice Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Raffaella Bartolini) durante uno spettacolo al Teatro Manzoni. Questo, pose fine al matrimonio con la prima moglie e iniziò la storia d’amore con Veronica dalla quale il politico ebbe tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Ad ogni modo, tra Carla e Berlusconi i rapporti rimasero civili anche dopo la rottura sebbene la donna mantenne il massimo riserbo sul suo divorzio.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, l’elogio funebre a Silvio Berlusconi

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è una figura misteriosa per il gossip, considerando il massimo riserbo che la donna ha dimostrato negli anni. Nonostante la separazione, però, l’affetto e la stima per il suo ex marito è rimasta immutata nel tempo.

La dimostrazione sta nell’elogio funebre che Carla ha pubblico in occasione della morte di Silvio: “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito“. La prima moglie del cavaliere era in prima fila, durante il funerale, accanto ai figli Marina e Pier Silvio oltre che alla compagna del politico Fascina. Nessun’altra dichiarazione negli anni, la donna ci ha tenuto a preservare la sua privacy.

