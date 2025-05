CHI È CARLA GALLI? IL PERDONO DEL MARITO DOPO LA SCOPERTA DI…

Chi è Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno, e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore e del ricordo della donna a proposito del cantautore morto nel 2023 a casa di un tumore alla prostata? Nella prima delle due puntate di “Verissimo”, in onda come al solito su Canale 5 questo weekend, si tornerà a parlare dello storico artista e della sua eredità musicale e famigliare grazie all’ospitata del figlio Niko, autore di volume autobiografico che presenterà proprio nel salotto dello storico rotocalco delle reti Mediaset. E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo dato conto della madre di Niko, Cristina, con cui l’artista aveva vissuto una storia all’insaputa di tutti, avendo di fatto due famiglie, qui accendiamo invece i riflettori sulla sua storica compagna: ma chi è Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno?

Per raccontare chi è Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno, dobbiamo innanzitutto fare brevemente il punto sulla vita sentimentale del cantante deceduto all’età di 80 anni a causa di un tumore alla prostata, una battaglia portata avanti per diversi anni. Come sappiamo, Cutugno senior era sposato dagli inizi degli Anni Settanta con Carla Galli, la donna che è stata sempre al suo fianco fino agli ultimi tempi e non l’ha nemmeno lasciato dopo aver scoperto quel tradimento: la coppia non aveva mai avuto figli, eppure la signora Galli -quando la situazione era oramai diventata di pubblico dominio- era stata d’accordo assieme al marito nel riconoscere quel bambino, Niko, come loro figlio.

LA MOGLIE DI TOTO CUTUGNO: “LE CASCO’ IL MONDO ADDOSSO QUANDO…”

Nello scoprire qualcosa di più su chi è Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno, va premesso che non si conosce molto sul privato della donna e che, a differenza del marito, non amava molto le luci della ribalta: per tale motivo non conosciamo nemmeno le circostanze del loro primo incontro o di cosa si occupasse da giovane. Di certo, c’è che qualcosa di interessante su di lei l’hanno detto proprio i due uomini, ovvero il marito Toto e quel Niko, figlio di un’altra donna: “Carla avrebbe potuto cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli anche il mio cognome”, così il cantautore a proposito del perdono di quel tradimento, scoperto direttamente dall’uomo prima che una nota pubblicazione pubblicasse degli scatti che l’avrebbero inchiodato alle sue responsabilità.

Quelle parole sono tratte da un’intervista che il compianto cantante aveva concesso a suo tempo al ‘Corriere della Sera’, e in cui aveva accennato proprio a quel figlio avuto da una storia extra-coniugale: “Niko è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. E proprio l’erede di Cutugno, raccontando qualcosa del suo rapporto col padre che aveva tardato a riconoscerlo e con la signora Galli, aveva parlato ai microfoni di “Domenica In” di un bel rapporto con la loro famiglia. Nel corso di un’altra recente intervista, invece, il 36enne aveva svelato alcuni dettagli dell’emersione sulle cronache nazionali di quel tradimento: “Scattano queste foto di nascosto di me e papà che giochiamo nel cortile di casa (…) Nessuno lo sapeva e il giorno prima che uscisse questo giornale, è andato dalla moglie e le ha raccontato tutto. In quel momento sembrava che fosse cascato il mondo, almeno il suo mondo” aveva detto il 36enne, raccontando di come la consorte rimase “sconvolta” dalla notizia perché “lei, a sua volta, da bambina aveva vissuto una storia molto simile con il padre”.