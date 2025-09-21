Chi è Carla Signoris, attrice di teatro e televisione: gli esordi nel mondo della recitazione per caso, mentre studiava architettura

Attrice e comica classe 1958, originaria di Genova, Carla Signoris ha studiato, dopo il diploma, al Teatro Stabile di Genova, a stretto contatto con quello che poi sarebbe diventato suo marito, Maurizio Crozza. L’attrice ha esordito in teatro già negli anni Ottanta: la sua prima esperienza è stata ne “La bocca del lupo” con Lina Volonghi, spettacolo del 1980 diretto da Marco Sciaccaluga. Negli anni successivi si è dedicata anche alla televisione, altro grande amore dell’attrice, senza però abbandonare il teatro.

Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo: "Pensavo spesso alla morte"/ "Ho elaborato la violenza subita"

La sua prima esperienza televisiva è arrivata infatti nel 1992, nel programma “Avanzi”, nel quale lavorava anche il marito Maurizio Crozza e il suo gruppo dei Broncoviz. Nella trasmissione “Tunnel”, invece, ha lavorato con Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Non solo teatro e televisione, però, tra le passioni di Carla Signoris, che in un’intervista ha spiegato: “Da piccola dipingevo. Durante il Covid mi sono rimessa a imbrattare delle tele”.

Giorgio Assumma: “Dina Minna fino all’ultimo al fianco di Pippo Baudo”/ “Qualche ora prima di morire…”

Chi è Carla Signoris: “Ho iniziato a recitare per caso”

In passato Carla Signoris è stata anche studentessa di architettura perché voleva fare la scenografa: proprio per questo ha cominciato a frequentare il Teatro Stabile di Genova, dove poi si è iscritta. “Sono andata spesso al Teatro Stabile di Genova per vedere i provini, proprio perché volevo vedere come funzionasse la scenografia. Per tre giorni ho assistito a tutti i provini di tutta Genova e tutta Italia. Poi a un certo punto hanno chiesto se ci fosse ancora qualcuno e io ho alzato la mano. Mi è andata bene”.

Lamberto Boranga, chi è: dal calcio all’atletica dopo il ritiro/ A 83 anni ancora tra i pali

Da quel momento, dunque, Carla Signoris ha iniziato a studiare recitazione, per poi diventare ben presto protagonista di spettacoli teatrali e approdare in tv negli anni Novanta. Nel 2012, l’artista ha vinto il titolo di migliore attrice di cortometraggio per “Countdown” e ancora nel 2017 come attrice non protagonista per “Lasciati andare”. Una, invece, la candidatura al David di Donatello nel 2009.