Carlo Aloia, questa sera a 'Ballando con le Stelle': dopo l'esperienza dell'anno scorso in coppia con Sonia Bruganelli, adesso...

Carlo Aloia, chi è e cosa sappiamo della vita privata del ballerino e maestro di “Ballando con le Stelle”? Dallo scorso anno il 39enne originario di Roma è entrato a fare parte del cast di uno dei programmi di maggior successo delle reti Rai e la sua presenza è stata confermata in questa edizione: e se nel 2024 il ballerino professionista, originario di Roma, era stato in gara il partner della chiacchieratissima Sonia Bruganelli (a sua volta protagonista della liaison con Angelo Madonia, poi costretto a uscire dallo show), questa volta farà coppia con un’altra capitolina doc, vale a dire Nancy Brilli, scelta che ha portato proprio una vecchia conoscenza di “Ballando” a ironizzare (simpaticamente). Ma cosa è successo? Andiamo con ordine, ricostruendo questo piccolo siparietto social che riguarda Carlo Aloia e poi scoprendo chi è la compagna di vita e la sua famiglia.

Come accennato, l’anno scorso Carlo Aloia aveva esordito a “Ballando con le Stelle” facendo da maestro e partner di Sonia Bruganelli: e, all’annuncio che nell’edizione 2025 il ballerino classe 1986 sarebbe sceso in pista assieme a Nancy Brilly, l’ex compagna di Paolo Bonolis ha colto la palla al balzo per prenderlo in giro.

A Carlo che commentava in modo dolce e affettuoso il suo rapporto con Sonia su Instagram, rispondendo alle domande dei follower (“Una persona con cui ho condiviso un percorso molto intenso e carico di emozioni (…) Una persona che vale la pena conoscere”), nel suo repost la Bruganelli lo aveva punzecchiato così: “Mi sa che anche quest’anno le ragazze te le danno il prossimo anno” aveva scritto con tanto di emoji, riferendosi al fatto che la Brilli sia 61enne e che lei l’anno scorso lei fosse pure già 50enne.

Poi, però, a margine del suo puntuto commento, anche la carezza per Carlo Aloia: “Ma a questo giro arriverai in finale”, un modo anche di addolcire la battuta ed evitare che qualcuno scambiasse questo suo intervento per un tentativo di dissing nei confronti dell’attrice romana e sua concittadina.

Di sicuro, a meno ovviamente di sorprese, la partecipazione del ballerino quest’anno a “Ballando” dovrebbe essere più ‘tranquilla’: dopo le polemiche dell’anno scorso sulla Bruganelli e la sua liaison con un altro volto noto del programma, Angelo Madonia, per Carlo questa dovrebbe essere l’edizione della conferma, mentre intanto a livello famigliare lui e la moglie, Jlenia Intravaia Firulottina, sono diventati genitori da qualche tempo. A confermare il lieto evento, tre giorni dopo la notizia, era stata la sua social media manager di Aloia, Jennifer Veratti, postando nelle Storie uno scatto in cui la bimba, a cui è stato dato il nome di Michelle, stringeva con la manina il suo dito.

Foto condivisa su Instagram dallo stesso Carlo Aloia e a cui aveva aggiunto il tenero commento: “La mia piccola stella”. La nascita della piccola MIchelle, infatti, è il coronamento dell’amore tra il ballerino e Jlenia, sua moglie nonché collega: i due sono sposati infatti dal 2019, con le nozze arrivate dopo circa nove anni di fidanzamento.

“Il sesto senso non mi ha mai tradita. Quando ancora eri solo un piccolo fagiolino io ti immaginavo già, e immaginavo il mio mondo colorato di rosa” aveva scritto sui social la Intravaia Firulottina, rivelando di aver intuito in anticipo il sesso del bebè che portava in grembo. E a farli eco lo stesso Carlo Aloia, allora impegnato nella sua prima edizione del dancing show e che aveva letto la gravidanza della consorte come un segnale: “Chi lo sa, magari è un segno del destino (…) La cosa più importante è che stia bene e che la mamma stia bene. Questa è la cosa più importante di tutte”.