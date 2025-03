Giovane musicista e attore originario della Sicilia, più precisamente di Caltanissetta, Carlo Amleto ha coltivato la passione per gli strumenti musicali e il canto fin da bambino, cominciando a studiare a pochi anni pianoforte, dedicandosi poi nell’età adolescenziale anche al jazz e alla composizione. Dopo il liceo, Carlo Amleto ha unito il suo background musicale alla recitazione, formandosi prima a a Roma, presso l’European Union Academy of Theater and Cinema di Cinecittà e dopo ancora presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi.

Proprio grazie agli studi intrapresi nel mondo della recitazione, Carlo Amleto nel 2018 ha riscritto il film “Shakespeare in love” portandolo nei teatri, per poi dedicarsi a vari spettacoli di varietà. Nel 2022 è approdato a “Zelig”, e dopo ancora a “Bar Stella” su Rai 2. Di recente Carlo si è dedicato anche alla scrittura e più precisamente alla poesia.

Carlo Amleto, chi è: l’amore con la collega Giulia Vecchio, conosciuta sul set

Al di là delle tante attività artistiche di Carlo Amleto, che lo portano a spaziare dalla musica allo spettacolo fino alla scrittura, cosa sappiamo della sua vita privata? Da qualche tempo Carlo Amleto è legato ad una donna, Giulia Vecchio. I due si sono conosciuti nel gruppo “Contenuti zero” e all’inizio non era nato nessun rapporto speciale: come raccontato infatti da Giulia, che come il compagno fa l’attrice, non erano neppure grandi amici. Poi, un giorno, tutto è cambiato.

“Dopo un paio di anni, nel periodo del Covid, quando si lavorava davvero poco, qualcuno ci ha suggerito di suonare ai matrimoni, perché io cantavo e lui suonava (ride). Allora abbiamo iniziato a incontrarci con questa idea, e da lì è nato tutto” ha rivelato a “Sorrisi” Giulia Vecchio. I due si sono così innamorati e hanno cominciato a far coppia anche nella vita e non solamente sul lavoro.

