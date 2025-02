Carlo Conti parteciperà alla trasmissione sul Nove Che Tempo Che fa condotto da Fabio Fazio e che andrà in onda domenica 9 Febbraio 2025. Il conduttore del Festival di Sanremo di quest’anno continua cosi il trend percorso da Amadeus e Fiorello lo scorso anno e anche loro presero parte a questa trasmissione. Ma andiamo a vedere chi è Carlo Conti.

Carlo Conti, chi sono la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo / "Da giovane ero un dongiovanni"

Carlo Conti nasce a Firenze il 13 Marzo 1961 e debutta nel mondo dello spettacolo partecipando in primo luogo a trasmissioni in alcune radio private di Firenze, la sua città. Debutta in tv nel 1986 insieme a Leonardo Pieraccioni, personaggio chiave e suo grande amico cosi come l’altro collega toscano Giorgio Panariello e per anni loro calcheranno insieme la scena televisiva.

Carlo Conti e la confessione su Sanremo 2025: "Copierò qualcosa da Amadeus"/ "Dal 2017 la gara è cambiata"

Debutta nella Rai nei primi anni degli anni ’90, conduce un programma per ragazzi su Rai1, Big! e successivamente conduce il quiz In Bocca al Lupo sulla Rai, show che poi passa ad Amadeus. Negli anni ha una grande carriera e conduce trasmissioni come Domenica In, L’Eredità e Tale e Quale Show, programma che diventa un vero cult all’interno del mondo Rai.

Carlo Conti e il legame speciale con il Festival di Sanremo

Carlo Conti è uno dei pochi conduttori che ha condotto il Festival di Sanremo in più occasioni ed anche in periodi differenti. Lo ha condotto dal 2015 al 2017 e lo farà anche quest’anno e resta uno degli uomini più attesi. Carlo è sempre stato una persona molto riservata e tende a tenere separato lavoro e vita privata.

Carlo Conti a Domenica In: “Preoccupato per Sanremo 2025? Solo per le canzoni”/ “Dire ‘no’ agli amici…”

L’uomo ha perso il padre Giuseppe quando aveva solo un anno, l’uomo aveva un tumore al polmone ed è stato cresciuto dalla madre Lolette e dai nonni. Un uomo molto riservato e sappiamo poco anche della sua famiglia ma sappiamo anche che ha sposato sua moglie Francesca Vaccaro il 16 Giugno 2012. I due hanno anche un figlio, Matteo e ora ha 11 anni. A pochi giorni dal Festival Carlo ha parlato cosi:

“Io vivo in grande serenità, proprio come un divertimento e non vedo l’ora di essere li e divertirmi, fare il mio lavoro. Non mi sono mai emozionato, sono abbastanza distaccato dalle cose che faccio e penso a divertirmi, la responsabilità che sento e qualche notte mi sono svegliato riflettendo sulla scena dei brani dei big”.