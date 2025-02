Carlo Conti sarà uno degli ospiti del programma Splendida Cornice, salotto di intrattenimento e che tratta di varie tematiche condotto da Geppi Cucciari. L’ultima puntata del programma non è andato in onda per il Festival di Sanremo e abbiamo visto la donna ospite al Festival. Ma conosciamo meglio chi è il conduttore Carlo Conti.

Carlo Conti nasce a Firenze il 13 Marzo 1961 ed inizia ad avvicinarsi giovanissimo al mondo dello spettacolo, grazie ad alcune radio private toscane. Debutta in tv nel 1986 grazie a quello che poi sarà l’amico fraterno Leonardo Pieraccioni, a loro si aggiunge anche Giorgio Panariello ed i due si esibiranno nelle tv e nei teatri di tutta Italia. Carlo Conti debutta in Rai nei primi anni ’90 dove conduce il programma Big!

Una carriera che negli anni Novanta vede un salto di qualità, conduce diversi quiz show e poi negli Anni Duemila lo vediamo protagonista prima a Domenica In e poi all’Eredità dove si alterna con il grande amico Fabrizio Frizzi. Negli anni Conti struttura un grande legame con il Festival di Sanremo, e lo abbiamo visto anche nell’ultima edizione dove ha ottenuto grandi risultati.

Carlo Conti, il rapporto con il Festival di Sanremo e le ultime sulla sua vita privata

Carlo Conti ha parlato recentemente a Chi riguardo alla sua ultima esperienza Sanremese dove ha ottenuto grande successo ed il pubblico lo ha celebrato. A riguardo ha spiegato: “Probabilmente si sono riconosciuti in una normalità tipica della mia storia sia umana che professionale. Il Festival di quest’anno? E’ quello che ha inventato Pippo Baudo, è una partita della vita che si rinnova ogni anno”.

Conti è riuscito a gestire il Festival di Sanremo senza trash e senza particolari cose anomale. E’ stata l’essenza della normalità. Per quel che riguarda la vita privata Carlo Conti ha perso il padre quando aveva solo 1 anno, è stato cresciuto dalla madre e dai suoi nonni ma ha sempre tenuto la sua vita lontana dai riflettori. Sappiamo che ha sposato nel 2012 la moglie Francesca Vaccaro, ex costumista e nel 2014 è nato Matteo, il loro unico figlio.

Anche a Sanremo i due sono apparsi più uniti che mai e sui social sono molto riservati nonostante qualche foto. Francesca Vaccaro ha postato lo scorso Giugno un bellissimo messaggio social: “Dalla nostra prima foto insieme nel 2002, al viaggio di nozze, al matrimonio ad oggi, nulla è cambiato, la stima come uomo, poi marito, poi madre e amore grande della mia vita!”