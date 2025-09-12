Chi è Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia? Come lei lavora nel mondo della musica: i due sono sposati dal 2021

Dal 2021 Fiorella Mannoia è sposata con Carlo Di Francesco, cantante, musicista e autore, attivo come lei in ambito musicale, seppur più dietro le quinte. I due stanno insieme dal 2007: il primo incontro è arrivato grazie alla musica, nel corso del talent show di Amici. Anche il marito di Fiorella Mannoia, infatti, lavora nel mondo della musica: proprio durante l’esperienza come coach nel talent di Maria De Filippi, i due si sono incontrati per la prima volta e innamorati. Un amore che è nato e cresciuto con il tempo ma che i due hanno reso noto solamente dieci anni più tardi. Insieme dal 2007, infatti, hanno deciso di raccontare al mondo della loro storia d’amore solamente dieci anni più tardi. Nonostante fossero certi del loro legame, hanno deciso di viverlo a lungo in maniera intima e riservata, senza proclami pubblici.

A bloccarli inizialmente è stata la grande differenza di età: Carlo e Fiorella, infatti, hanno 26 anni di differenza. Nonostante questo, hanno vissuto il loro amore in maniera intensa, per poi rendere noto il loro legame al mondo nel 2017. Nel 2021, poi, sono arrivate le nozze. Inizialmente ad unirli è stata la musica, che ha permesso loro di trovare un punto in comune: con il tempo quel sentimento è cresciuto, arrivando a tappe importanti come appunto il matrimonio.

Chi è Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia: nel 2021 il matrimonio

La differenza di età tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia, nonostante sia di ben 26 anni, non ha frenato il loro amore. I due, infatti, stanno insieme da vent’anni, uniti inizialmente dalla musica e poi da un amore che con il tempo è cresciuto e si è fortificato. “È un uomo meraviglioso, non ha bisogno della mia luce per brillare” ha raccontato la cantante de “Il cielo d’Irlanda”.