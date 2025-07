Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia: chi è? Produttore e musicista, ha conosciuto l'artista nel 2007: tra loro circa trent'anni di differenza

Nel 2021 Fiorella Mannoia è convolata a nozze con l’uomo che era al suo fianco da più di dieci anni. Lui è Carlo Di Francesco, produttore e arrangiatore, che collabora con l’artista da tantissimo tempo ormai. Un rapporto professionale che ben presto ha lasciato posto all’amore, nato un po’ per caso e proseguito nonostante l’enorme differenza di età tra i due, circa trent’anni. Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia, è infatti al suo fianco da quasi vent’anni: il “sì” è arrivato nel 2021 ma la storia andava avanti ormai da tempo.

Parlando del marito, Fiorella Mannoia ha raccontato le doti di lui che sono riuscite a conquistarla: “Carlo è un uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce”. Musicista e produttore, il marito di Fiorella Mannoia ama il suo lavoro e, come spiegato proprio dall’artista, non si è mai sentito oscurato dal suo talento, anzi, ha continuato a dare il meglio nel suo mestiere.

La loro coppia, nonostante la grande differenza di età, è completa ed equilibrata: i due si conoscono ormai da più di vent’anni e il loro amore ha tanti piccoli segreti. “Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell’altro” ha raccontato a Verissimo la Mannoia.

Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia: l’amore esploso ad “Amici”

Anche Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia, è un musicista. Originario di Avezzano, in Abruzzo, Carlo ha cominciato a suonare la chitarra quando era appena un bambino, dedicandosi alla musica negli anni dell’adolescenza. Quando ha compiuto 18 anni, il marito della Mannoia si è trasferito a Cuba insieme al fratello Matteo: proprio in Sud America ha cominciato a studiare percussioni afro-cubane, fondando anche un gruppo proprio insieme al fratello.

Tornato poi in Italia, nel 2007 ha conosciuto Fiorella Mannoia, dietro le quinte di “Amici”: un amore esploso all’improvviso che i due hanno però tenuto nascosto per dieci anni, per poi ufficializzarlo solamente nel 2017. Nel 2021 sono arrivati i fiori d’arancio.