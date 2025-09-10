Chi è Carlo Di Francesco, il musicista e marito di Fiorella Mannoia? I due stanno insieme dal 2007 ma si sono sposati solamente nel 2021

Dal 2007 Fiorella Mannoia ha un compagno, Carlo Di Francesco, poi diventato anche suo marito nel 2021. Un uomo che come lei lavora nel mondo della musica e che per dieci anni ha tenuto nascosto. Carlo, infatti, ha 45 anni, 26 in meno dell’artista. Una differenza di età che inizialmente ha frenato la cantante, che si è poi lasciata andare al sentimento che stava nascendo per quel giovane musicista che ha conosciuto nel 2007. I due si sono conosciuti grazie al loro lavoro: è stata la musica, infatti, ad unirli.

Il marito di Fiorella Mannoia era professore di canto ad Amici di Maria De Filippi quando per la prima volta il suo sguardo ha incrociato quello della cantante, a sua volta coach del talent show. Nonostante l’amore sia nato appunto nel 2007, i due hanno rivelato al mondo la loro relazione solamente dieci anni più tardi: consci del fatto che la loro differenza di età avrebbe potuto far discutere e nascere delle idee sbagliate nel pubblico, i due hanno vissuto la loro storia in maniera intima fino al 2017, quando hanno deciso di rendere noto il loro amore.

Per descrivere Carlo Di Francesco, suo marito, Fiorella Mannoia ha utilizzato delle splendide parole. A Verissimo, ha raccontato: “Sono felicemente sposata. Ormai stiamo insieme da quasi venti anni: ci siamo sposati tre anni fa. È un uomo meraviglioso che mi sta vicino, un uomo che non ha bisogno della mia luce per brillare”. Il marito di Fiorella Mannoia lavora nel mondo della musica come lei: in passato ha vissuto a Cuba dove ha studiato da vicino la musica afro-cubana, poi per diversi anni ha giocato a rugby. I due sono convolati a nozze nel 2021, solamente quindici anni dopo essersi conosciuti e innamorati per la prima volta.