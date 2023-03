Chi è Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia/ “Siamo aperti, per questo non…”

Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia: collaborazioni di spicco e maestro ad Amici

Gli appassionati di talent show, con particolare riferimento ad Amici di Maria De Filippi, ricordano ancora con affetto la partecipazione per diverse edizioni nel cast dei professori di Carlo Di Francesco. L’artista viene ancora oggi chiamato a giudicare i concorrenti del talent, seppur non con il ruolo di maestro fisso. Eppure, ogni suoi ingresso viene condito da applausi e urla di euforia; il suo percorso ad Amici è stato infatti tra i più apprezzati in riferimento al ruolo di insegnante.

Carlo Di Francesco non è però solo un ex professore di Amici di Maria De Filippi, la sua carriera vanta diversi riconoscimenti e attestati di stima. Inoltre, l’uomo è anche noto per la sua duratura e passionale relazione con la grande Fiorella Mannoia. Partendo dagli aneddoti professionali, il 41enne è un polistrumentista che ha iniziato da giovanissimo a coltivare la sua passione per la musica. Nel suo bagaglio professionale vanta collaborazioni di spicco; da Ornella Vanoni ad Edoardo Bennato. Tra gli ultimi impegni noti, come già citato, il ruolo di insegnante nel cast di Amici di Maria De Filippi.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia: “Giochiamo sempre…”

Parlando di Carlo Di Francesco è impossibile però non accennare e raccontare la sua storia d’amore con la straordinaria cantante Fiorella Mannoia, relazione che appassiona tantissimi fan. A dispetto della differenza d’età – 26 anni – l’amore tra i due è sbocciato 15 anni fa ed è stato suggellato di recente dal matrimonio, avvenuto il 22 febbraio del 2021. Entrambi per diverso tempo hanno cercato di coltivare l’amore lontano dalla luce dei riflettori, sfuggendo alle ingerenze dei mass media e delle pagine di cronaca rosa. Non mancano però le interviste recenti e i contributi dove sia Carlo Di Francesco che Fiorella Mannoia hanno scelto di decantare il reciproco sentimento.

“Siamo aperti, non chiusi: per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni, non sei mai solo e infelice quando ne hai“. Queste le parole utilizzate da Fiorella Mannoia in una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera, volte a descrivere la bellezza del suo rapporto con Carlo Di Francesco. “Come inganniamo il tempo? Giochiamo sempre: la vecchiaia non esiste, è faccenda di corpo, di muscoli, per il resto è un’invenzione”.











