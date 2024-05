Chi è Carlo Marchetti, candidato presidente dell’Inter/ Fa già parte del CdA nerazzurro (29 maggio 2024)

CHI È CARLO MARCHETTI, CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELL’INTER

Il primo candidato a diventare presidente dell’Inter, secondo le fonti, è Carlo Marchetti. Ricordiamo che nei giorni scorsi l’Inter ha cambiato proprietà: non onorando il debito, la famiglia Zhang ha ceduto la mano al fondo Oaktree che dunque controlla in questo momento la società nerazzurra, e deve anche mettere mano ai vertici dirigenziali. Ultimamente era filtrata un’indiscrezione secondo cui Beppe Marotta fosse una possibilità, invece pare che il numero uno sulla lista dei papabili, per un ruolo di presidente dell’Inter, sia Carlo Marchetti.

L’assemblea dei soci è prevista per il prossimo 4 giugno, intanto per l’appunto l’Inter dovrà scegliere il suo nuovo numero uno. Marchetti fa già parte del Consiglio di Amministrazione della società nerazzurra da tre anni ed è tifoso della Beneamata: per quanto riguarda il fondo Oaktree questa sarebbe una garanzia in più, ricordiamo che lui e Amedeo Cassarai erano già gli amministratori indipendenti che il fondo statunitense aveva scelto all’epoca delle trattative.

IL CURRICULUM DI CARLO MARCHETTI

Carlo Marchetti, nato nel 1973, è un notaio, che lavora nello studio notarile che porta il suo nome; si occupa di diritto societario, finanziario e bancario da ormai 20 anni. Come si apprende da SportMediaset, che ne ha tracciato un profilo, ha dato alle stampe diverse pubblicazioni sul diritto contrattuale e societario comparato, e insegna diritto privato all’Università degli Studi di Milano.

La curiosità, se vogliamo, è che è legato a Guido Rossi: è stato infatti suo superconsulente ai tempi della creazione della Consob, e per otto anni è stato presidente di RCS. Oggi invece Carlo Marchetti è il numero uno di realtà come Fondazione di Comunità Milano, Check Point e Xgen Venture, e fa parte del CdA di Agrati Group, Colussi e Goglio. Tra pochi giorni dunque dovremmo scoprire se diventerà davvero lui il nuovo presidente dell’Inter.

