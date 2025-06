Chi è Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma: compirà 30 anni alla fine di luglio, è stato assistente di Mikel Arteta all'Arsenal.

CHI È CARLOS CUESTA, NUOVO ALLENATORE PARMA

Chi è Carlos Cuesta? Il nuovo allenatore del Parma arriva nella nostra Serie A con un’aura di “mistero” cucita addosso, anche se in realtà gli appassionati e gli addetti ai lavori lo conoscono. Eppure il suo nome stuzzica: il Parma, diciamolo subito, conferma di avere idee tecniche molto interessanti – al netto dell’esito del campo – perché già qualche anno fa in Serie B si era affidato a Enzo Maresca e nelle ultime settimane del campionato recentemente concluso ha dato il compito della salvezza a Cristian Chivu.

Due giovani senza troppa esperienza, alle prime armi: la scelta si ripete con Carlos Cuesta, e il legame grazie al quale lo spagnolo allenerà il Parma è Federico Cherubini, oggi Amministratore Delegato della società ducale.

Era stato lui infatti a chiamarlo nella Juventus, per farlo lavorare con la squadra Under 17 dei bianconeri; bisogna però riavvolgere il nastro perché la storia di Cuesta è quella di uomo che si è fatto da sé, quasi nel vero senso della parola: non ha mai giocato a calcio, da studente di scienze motorie a Madrid ha iniziato a scrivere a tutte le società della capitale spagnola.

Fino a che, finalmente e forse in maniera insperata, gli ha risposto l’Atletico Madrid. Inizio nella Under 12, passaggio fino alla Under 14, tanto studio in giro per l’Europa per imparare il mestiere, visto che – appunto – a Cuesta mancava la parte del calcio giocato in prima persona.

CUESTA NUOVO ALLENATORE PARMA: SULLA SCIA DI MARESCA

A questo punto Carlos Cuesta, anche dopo il passaggio alla Juventus, è riuscito a farsi un nome: nel 2020 Mikel Arteta lo ha voluto nel suo staff, naturalmente all’Arsenal. Lo stesso Arteta che, sia pure con un background diverso essendo stato sopraffino centrocampista, aveva mosso i primi passi come allenatore in qualità di assistente di Pep Guardiola al Manchester City; Cuesta di fatto ha seguito le sue orme ma non solo: anche Enzo Maresca, oggi vincitore della Conference League con il Chelsea, si era ritagliato un ruolo al fianco del manager catalano, per poi decidere di camminare con le sue gambe (ha anche riportato il Leicester in Premier League, appena prima di andare a Stamford Bridge).

Carlos Cuesta è stato così allenatore dello sviluppo individuale nell’Arsenal, poi Head Assistant: oggi è il nuovo allenatore del Parma, e con 30 anni che compirà a fine luglio, anche il secondo più giovane nella storia della nostra Serie A: il primato, per pochi mesi, spetta ancora a Elio Loschi ma in un calcio ormai lontano. Era il 1939: già veterano della Triestina, accettò di ricoprire il doppio ruolo di giocatore (come terzino) e allenatore, per quasi tutto il girone di ritorno. Esordì pareggiando contro il Modena, poi andò a vincere in casa della Roma e si salvò all’ultima giornata pareggiando contro la Juventus. Carlos Cuesta come allenatore del Parma saprà fare di meglio?