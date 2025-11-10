Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri: chi è e perché ha pubblicato quei post ambigui sulla sua storia con il gieffino?

A tenere banco al Grande Fratello sono, come ogni anno, diverse storie d’amore o possibili tali. Tra queste ultime c’è anche quella che potrebbe nascere tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi. I due concorrenti sono sembrati molto vicini nelle scorse settimane e questo non ha ovviamente fatto piacere ad una terza persona, che non è nel programma ma che ovviamente segue da vicino quanto accade nella casa. Si tratta di Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello. Carlotta, non felice della vicinanza dei due, ha pubblicato qualche giorno fa un post che non è passato inosservato e che è stato ripreso anche dai giornali di gossip, che hanno parlato di come Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia, lo abbia lasciato con un post.

In particolar modo il Grande Fratello ha fatto recapitare a Mattia una busta con dentro diversi articoli di giornale nei quali si leggeva appunto di come Carlotta lo avesse lasciato con un post. Mattia Scudieri ha dunque appreso così che la sua fidanzata avrebbe deciso di lasciarlo dopo aver visto il suo avvicinamento a Grazia. A quanto pare, però, il colpo di scena è dietro l’angolo. Ancora una volta.

Chi è Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri: “Quel messaggio…”

La fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia, dopo aver visto che il Grande Fratello ha reso noti i suoi post, annunciando al fidanzato che lei lo avrebbe lasciato tramite post, ha replicato: “Quel messaggio non aveva lo scopo di lasciare Mattia. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei con Mattia, nel rispetto di entrambi”. Carlotta ha spiegato che il messaggio precedente, che sarebbe stato travisato, aveva come unico scopo quello di “far svegliare” Mattia, il suo compagno. Dunque, nessuna intenzione di lasciarlo pubblicamente, anche se in futuro mai dire mai. Tutto dipenderà infatti dal concorrente del Grande Fratello.

Insomma, se poche sono le informazioni su Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri, sicuramente nei prossimi giorni potremo conoscere meglio la ragazza: qualcosa ci fa infatti pensare che questa storia sia appena cominciata e che abbia ancora molto da dire.