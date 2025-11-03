Carlotta Vendemmia, chi è la fidanzata di Mattia Scudieri: la ragazza ha deciso di interrompere la relazione con un post. Ecco il perchè

Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello, ha deciso di interrompere la relazione con il ragazzo, dopo che il gieffino è parso sempre più vicino a Grazia Kendi nella casa più spiata d’Italia. In un lungo post su Instagram, la ragazza si è sfogata e ha confidato: “Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia” le parole della ragazza che non si nasconde a riguardo e ha deciso di mettere fine alla sua relazione con il concorrente del Grande Fratello.

Vedremo se questa sera Carlotta Vendemmia avrà la possibilità di comunicare direttamente a Mattia Scudieri la sua decisione oppure se il giovane gieffino verrà informato in maniera indiretta, magari dalla padrona di casa Simona Ventura circa la decisione della ragazza.

Carlotta Vendemmia, chi è la fidanzata di Mattia Scudieri: è vicinissimo a Grazia Kendi

Non sono molte le informazioni riguardo a Carlotta Vendemmia, la ragazza e fidanzata di Mattia Scudieri ha annunciato la fine della loro relazione dopo aver notato la vicinanza ormai innegabile tra la stessa Grazia Kendi e il gieffino. La concorrente ha confessato nei giorni scorsi:

“Sono molto onesta e non voglio nascondermi o negare tutto. Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno” ha ammesso la gieffina che non ha voluto nascondersi dietro un dito ma ha preferito dire come stanno le cose tra loro. E tutto questo ha portato Carlotta Vendemmia a interrompere la storia d’amore con Mattia Scudieri attraverso il lungo post di sfogo postato nelle stories nelle ultime ore. Una nuova vicenda di gossip attanaglia il Grande Fratello.