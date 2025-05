Carmela Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo, però è nota per essere la moglie di Francesco Di Leva. Il noto attore napoletano ieri nella notte dei David di Donatello 2025 si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista per il ruolo che ha interpretato nel film ‘Familia’. Sul palco era molto emozionato e non ha perso occasione per ricordare alla moglie quanto la ami.

I due si conoscono sin da quando erano giovanissimi, stanno insieme da quando avevano 12 e 15 anni e non si sono mai separati. Quando lui ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo e della recitazione ha sempre potuto contare sul sostegno della moglie, in varie occasioni ha fatto sapere che lo ha aiuto a restare con i piedi per terra. Il loro è un amore solido e importante, che non è mai stato scosso dalla popolarità, in una passata intervista Francesco Di Leva ha detto: “Torno a casa e Carmela è sempre la stessa ragazzina con i piedi per terra”. In passato le ha anche dedicato il premio David di Donatello dicendo che grazie a lei riesce a rimanere un uomo onesto e semplice.

Amore a gonfie vele tra Carmela Esposito e Francesco Di Leva, i loro figli sono già ‘famosi’

Francesco Di Leva e Carmela Esposito stanno insieme da molti anni, non è però noto quando siano convolati a nozze. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Morena e Mario, entrambi già noti del mondo dello spettacolo. Nonostante la giovanissima età sembrano avere già le idee molto chiare, tutti e due infatti hanno scelto di seguire le orme del padre.

Mario ha fatto il suo esordio nel mondo della recitazione nella fiction Rai ‘Resta con me’ al fianco di Francesco Arca, dove ha dimostrato un incredibile talento. Nel 2023, proprio per il ruolo interpretato nella fiction, è approdato sul palco del Festival di Sanremo nei panni di ospite. Anche Morena ha già fatto il suo debutto recitando insieme al padre nel film Il sindaco del Rione Sanità e nel cortometraggio Sognano Venezia.

