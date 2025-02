Cristiano De André, primogenito di Fabrizio De André, ha avuto dalla sua ex moglie Carmen De Cespedes tre figli: Fabrizia, la primogenita nata nel 1986, e poi Francesca e Filippo, i gemelli venuti al mondo nel 1990. Non sono buon i rapporti tra i suoi figli e Cristiano De André: i ragazzi non hanno mai accettato le sue scelte e non sono riusciti – o meglio, non è riuscito lui – a costruire un rapporto tra padre e figli. Ma chi è Carmen De Cespedes, la prima moglie di Cristiano De André dalla quale ha avuto i suoi primi tre figli?

I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e pare che ci sia stato un colpo di fulmine che ha portato ben presto ad un matrimonio e dopo ancora alla nascita di ben tre figli nel giro di quattro anni. Negli anni, però, il rapporto tra Cristiano De André e la ex moglie Carmen si è incrinato e ha lasciato spazio al risentimento e ai malumori: i due sono arrivati così alla separazione. A determinare la rottura tra i due sarebbero state le troppe liti tra Cristiano e Carmen: il carattere irruente di lui, infatti, avrebbe portato alla separazione necessaria. Neppure con i figli, infatti, Cristiano ha un buon rapporto.

Chi è Carmen De Cespedes, la ex moglie di Cristiano De André

Oggi i rapporti tra Carmen De Cespedes, ex moglie di Cristiano De André, e il cantautore, non sono affatto buoni: da anni, infatti, la famiglia si lancia a vicende frecciate e accuse. Soprattutto nei confronti dei figli, Cristiano avrebbe avuto delle mancanze molto gravi che Francesca non ha mai nascosto, spiegando di far fatica nel chiamarlo “padre”. I rapporti, dunque, continuano ad essere molto tesi ed è proprio il caso di dire che la separazione non ha portato ad una riappacificazione neppure in apparenza.