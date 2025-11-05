Tutto su Carmen Giannattasio, chi è la cantante e interprete lirica: le questioni amorose nel mistero, la vita privata segnata dalla morte del padre

C’è anche Carmen Giannattasio tra le protagoniste della serata evento Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. La diva della lirica, avellinese classe 1975, si prepara a vivere una serata magica, all’insegna della musica e dell’opera. Il suo percorso comincia fin da giovanissima, la carriera sboccia nel 2002 con la vittoria del prestigioso concorso Operalia a Parigi, che lancia nei principali teatri d’opera del mondo, tra cui il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra e la Scala di Milano.

Per quanto riguarda la vita privata dell’artista, non sappiamo molto poiché la Giannattasio ha sempre scelto la via della riservatezza. In un’intervista rilasciata diversi anni fa, nel 2016, la cantante di essere molto soddisfatta della sua vita fuori dal palcoscenico, che comunque la tiene impegnatissima. “Per me il palcoscenico è come uno sposo, assorbe tutta me stessa. Avere un ulteriore sposo sarebbe faticoso..”, le sue parole sul discorso legato ai sentimenti e alla presenza di un eventuale compagno.

Carmen Giannattasio, la vita privata segnata dalla tragica morte del padre mentre cantava l’Aida

In un’altra intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair, ha invece condiviso un ricordo personale molto doloroso, ovvero la perdita dell’amato padre mentre lei stava lavorando. “Ero a Buenos Aires a cantare l’Aida e mio padre è morto”. Un episodio tragico che ha indubbiamente segnato la vita di Carmen Giannattasio, che non ha mai nascosto di essere molto legata al padre.

2Tra le ultime fatiche artistiche, il ritorno lla Deutsche Oper di Berlino per interpretare il ruolo di Tosca in uno spettacolo diretto da Fabio Mastrangelo. La sua interpretazione ha lasciato tutti di sasso e ha raccolto consensi totali da parte della critica e degli appassionati.

