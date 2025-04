Carmen Russo chi è: età e carriera della showgirl

Carmen Russo è pronta a tornare in scena a Ne vedremo delle belle, il talent show del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti dedicato a giochi e divertenti sfide per le soubrette della televisione italiana. Nata a Genova nel 1959, ha inseguito la sua vocazione da ballerina sin da giovanissima pur avendo iniziato la sua carriera sulle passerelle, come modella, e partecipando a diverse edizioni di Miss Italia. Sono poi arrivate le prime apparizioni al cinema e le prime esperienze in spettacoli teatrali, sino al grande successo televisivo.

Portobello, Stasera niente di nuovo, poi Drive In, Risatissima e Grand Hotel; l’exploit di Carmen Russo sul piccolo schermo si registra tra gli anni ’70 e ’80. Nei ’90 arriva poi l’esperienza come ospite fissa a Domenica In, mentre negli anni 2000 aumenta la sua popolarità a Buona domenica e nei reality show; nel 2003 ha partecipato alla prima storica edizione de L’Isola dei Famosi, ripresentandosi come naufraga anche nel 2012, mentre negli ultimi anni ha preso parte al Grande Fratello Vip.

Talento, passione per il proprio lavoro e un entusiasmo che non è stato minimamente scalfito nel corso degli anni. Carmen Russo è diventata una delle grandi showgirl della televisione italiana, in molti però si domandano se, per combattere lo scorrere del tempo, sia ricorsa alla chirurgia estetica e se sia rifatta. In merito lei stessa si è più volte pronunciata, ammettendo di aver spesso ricorso a ritocchi per eliminare le righe e le imperfezioni del viso, e spiegando anche di aver cura della propria pelle attraverso l’utilizzo regolare di creme e prodotti per una perfetta skin care.

Per quel che concerne invece la vita privata di Carmen Russo, è dal 1987 felicemente sposata con il marito Enzo Paolo Turchi, con il quale ha da sempre condiviso la passione per la danza; anche lui, infatti, è un ballerino e coreografo e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, impreziosita nel 2013 dalla nascita della loro figlia, Maria.