Caro Wow sbarca a Sanremo Giovani 2025 con il brano Cupido: chi è la giovane cantante ed ecco perché si chiama così

C’è anche la promettente Caro Wow tra le concorrenti di Sanremo Giovani 2025, con il brano Cupido, pezzo tagliente e molto diretto che racconta le varie sfumature dell’amore con cinismo ed ironia. Caro Wow non ha paura a mettersi a nudo e lo fa esprimendo attraverso la musica rabbia e malinconia, ma anche con consapevolezza, destreggiandosi con maestria tra sentimenti e disastri generazionali. Insomma, la classe 1999 è pronta a farsi notare a Sanremo Giovani 2025, con tutta la sua energia e la determinazione che l’ha proiettata fin qui, ad un passo dalle semifinali che si terranno a partire dal 9 dicembre.

Per quanto riguarda il suo nome d’arte, Caro è un diminutivo di Carolina, mentre Wow è una trasformazione o meglio un’evoluzione di WAV, il formato dei file audio. “Sto vivendo un momento molto positivo nella mia vita così ho deciso di cambiare ‘WAV’ in ‘WOW’”, ha raccontato la giovane artista in una intervista.

Caro Wow sogna le semifinali di Sanremo Giovani 2025

Così, sostanzialmente per un errore, Carolina ha trovato il suo nome d’arte perfetto. Ed è proprio il ‘wow effect’ a ciò che punta questa sera, martedì 25 novembre, nella puntata di Sanremo Giovani 2025. Riuscirà a convincere con il suo talento? La lotta è serrata, ci sono infatti tantissimi altri concorrenti molto validi, con tutte le carte in regola per puntare alla qualificazioni nelle semifinali di dicembre.

Vedremo come se la caverà Caro Wow, che ha comunque tracciato la sua strada per il futuro, sempre nella musica. I suoi riferimenti Billie Eilish, The Blaze, ma anche i grandi protagonisti della musica Italia come Fabrizio de André e Mina.

