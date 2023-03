Chi è Carola Carpanelli, scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne/ “Sono cresciuta quando…”

Carola Carpanelli, chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Discussa e amata, criticata o molto apprezzata, Carola Carpanelli ha diviso il pubblico di Uomini e Donne. È stata però grande protagonista del trono che si è concluso oggi, con la registrazione del 7 marzo e la scelta di Federico Nicotera. Il tronista ha infatti deciso di fare quel paventato ‘salto nel vuoto’, scegliendo proprio Carola. I due iniziano da oggi la loro vita di coppia, visto che lei ha risposto ‘sì’ alla sua scelta.

Ma chi è Carola Carpanelli? Ha 21 anni ed è di Varese, è una studentessa universitaria. Solitamente riservata sulla sua vita privata, in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato alcuni retroscena del suo passato che servono a comprendere meglio alcuni lati del suo carattere.

Carola Carpanelli, le rivelazioni personali della corteggiatrice di Uomini e Donne

“Sono cresciuta nell’estate del duemiladiciotto. Avevo sedici anni, ne stavo per compiere diciassette.” ha spiegato Carola. “A fine maggio sono andata a lavorare in un villaggio turistico, nel mini-club e baby-club, quindi a contatto con i bambini. Ho avuto modo di conoscere i più piccoli ma non solo, anche tante altre persone più grandi che mi hanno fatto scoprire il mondo del lavoro. È stata la mia prima esperienza, la prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo minorenne (ho compiuto diciassette anni mentre ero lì).”

Quella è stata per Carola un’esperienza che l’ha segnata in modo importante: “È stato stupendo scoprire quante cose un bambino ha in testa! E anche le paure, le necessità del genitore. […]. Mi ha insegnato a conoscere le persone e a relazionarmi a loro, persone non che si scelgono come gli amici ma che ti capitano nel contesto lavorativo. Sono stata lontana da casa, questo mi ha fatto crescere. Non sarei io se non fossi andata a lavorare in quel mini-club. Ora mi sento più grande, più matura”.

