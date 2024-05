Chi è Carola, ospite all’Eurovision 2024/ La vittoria nel 1991, il successo in Svezia e il figlio calciatore

Chi è Carola, la cantante svedese ospite all’Eurovision 2024: lo ha vinto nel 1991

Vecchie glorie e vincitori delle scorse edizioni dell’Eurovision Song Contest torneranno a calcare il palcoscenico della kermesse europea nel corso della finale dell’Eurovision 2024. Tra queste c’è Carola, nome d’arte di Carola Maria Häggkvist, cantante nata a Stoccolma nel 1966. L’artista torna su questo noto palco dopo esserci stata per tre volte, seppur non a Malmo.

La prima volta che ha partecipato all’Eurovision Song Contest era il 1983. Dopo aver vinto il Melodifestivalen, ha infatti avuto accesso diretto alla manifestazione, dove si è presentata con il brano ‘Främling’. In quella sua prima esperienza si è classificata al terzo posto. Nel 1990 si è classificata al secondo posto al Melodifestivalen con Mitt i ett äventyr, non avendo dunque accesso all’Eurovision. Ci è però riuscita nel 1991. Dopo aver vinto per la seconda volta il festival svedese,arriva all’Eurovision Song Contest, che quell’anno si teneva a Roma, con Fångad av en stormvind, e lo vince.

Carola, la cantante ospite all’Eurovision 2024 è mamma di un calciatore professionista

Carola torna dunque da vincitrice all’Eurovision 2024 e, probabilmente, si esibirà proprio nel brano con il quale l’ha vinto nel 1991. Dopo due volte in gara, nel 2006 la cantante svedese vince per la terza volta il festival del suo paese e ritorno all’Eurovision, dove si classifica quinta con la canzone Invincible. Carola ha ottenuto un grandissimo successo in Svezia ed è infatti molto amata anche come attrice. Non si conosce molto della sua vita privata se non che la cantante ha un figlio, Amadeus Sögaard, che è un calciatore professionista.











