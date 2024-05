Chi è Carolina Benvenga, conduttrice e attrice/ Dai programmi per bambini ai progetti musicali e sul set

Immaginando il contesto televisivo come un contenitore, non può mancare al suo interno uno spazio degno di nota dedicato ai più piccoli. Da diversi anni, proprio in questo settore, spicca il talento e l’empatia di Carolina Benvenga: conduttrice di numerosi programmi dedicati ai bambini e ragazzi ma anche cantautrice e attrice. Il suo esordio è scandito proprio dal set con il film “Tickets”, preludio ad altre collaborazioni importanti tra piccolo e grande schermo.

L’impegno di Carolina Benvenga per format dedicati a bambini e ragazzi inizia nel 2009 quando – al fianco di Andrea Dianetti – conduce il programma Staraoke; prima in onda su Cartoon Network e poi su Boing. In questo periodo alterna la conduzione televisiva agli impegni da attrice, come dimostrato dal ruolo nella seconda stagione della serie tv “Anna e i cinque”.

Carolina Benvenga, dal primo disco per bambini al tour teatrale

L’attività forse più longeva di Carolina Benvenga è quella per Rai Yoyo dove dal 2012 spicca come conduttrice del programma “La posta di Yoyo”. Come anticipato, la sua carriera si affaccia anche al mondo della musica e nel 2019 – in collaborazione con la Sony Music – lancia il suo primo album “Carolina e Topo Tip – Balla con noi!”; un progetto dedicato ai bambini e in particolare alla baby dance, realizzato per Youtube Kids.

Da annoverare tra gli impegni recenti di Carolina Benvenga è sicuramente il progetto “Un Natale Favoloso… A Teatro”, realizzato nel 2022 e messo in scena in diversi teatri prestigiosi del Paese. Dato il successo, lo scorso inverno ha deciso di inaugurare anche una seconda edizione. Per quanto concerne la sua vita privata, sappiamo che da diversi anni condivide l’amore con il compagno Riccardo Scirè; un rapporto impreziosito nel 2023 dalla nascita della loro prima figlia.

