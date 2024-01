Chi è Carolina Benvenga/ “Sotto i riflettori da quando avevo 8 anni. Ecco perché ho successo coi bambini”

Carolina Benvenga si racconta a La Volta Buona: “Ecco il motivo del mio successo con i bambini”

Carolina Benvenga, idolo dei più piccoli, si è raccontata a Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Star di Youtube, Carolina ha rivelato qual è, per lei, il segreto di un tale successo ottenuto ad oggi: “Credo che sia l’approccio che ho nei confronti dei bambini, che è molto schietto e sicuro di se ma allo stesso tempo accomodante. Il rapporto che istauro con loro è diretto, loro sentono che sono sicura di me e danno a questo valore.”

Carolina ha poi rivelato di aver esordito di fronte ad un schermo piccolissima: “La prima volta che mi hanno pagato avevo 8 anni, a 12 mi sono anche ritrovata a girare un film… oggi ne ho 34 e sono mamma di Angelina.” ha spiegato.

Carolina Benvenga, la nascita della figlia Angelina dopo la morte della nonna

Carolina Benvenga si addentra così nella sfera privata, rivelando come la nascita di sua figlia le abbia cambiato la vita: “Sono rimasta incinta di lei che avevo perso mia nonna da un mese e mezzo, è arrivata in un momento che non me l’aspettavo. Per questo l’ho accolta anche come un segno.”

La morte di nonna Angelina ha infatti coinciso con un periodo buio e complesso per la star di Youtuve, che su Rai Uno ha continuato: “Da quando nonna non c’è più ho fatto anche nel lavoro una serie di cose che non mi sarei aspettavo… già lavoravo in realtà e facevo molte cose, ma sono arrivate poi occasioni inaspettate. Devo dire che questo arrivo, quello di mia figlia, mi ha impedito di sprofondare in un momento molto buio. Ho scoperto di essere incinta nel pieno del lutto, avevo poi il tour… Mia figlia mi ha dato una spinta del tutto differente.” ha concluso.











