Carolina Di Domenico, chi è e carriera: il debutto tv e il successo a Rai Radio 2

Carolina Di Domenico è una delle più celebri conduttrice del panorama televisivo e radiofonico italiano, negli ultimi anni diventata soprattutto una voce simbolo di Rai Radio 2 a supporto di programmi quali il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Classe 1979 e di origini napoletane, si è avvicinata al mondo della comunicazione sin da giovanissima, iniziando la sua carriera prendendo parte a diversi spot pubblicitari attraverso un’agenzia di spettacolo.

Il suo esordio in Rai avviene a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 con il programma Disney Club, condotto al fianco di Giovanni Muciaccia, per poi diventare un volto iconico di MTV Italia, diventando una delle più celebri VJ e lavorando in programmi come Dancefloor chart, TRL e conducendo per ben due volte lo show MTV Europe Music Awards. Attivissima anche in radio, è diventata speaker di Rai Radio 2 per la quale ha commentato programmi come Rock and Roll Circus, il Festival di Sanremo, il Festival di Castrocaro e l’Eurovision Song Contest.

Carolina Di Domenico tra tv e la recente esperienza al Festival di Sanremo 2025

Carolina Di Domenico non è solo voce radiofonica ma è molto attiva anche in televisione. Dopo il debutto in Rai e la longeva esperienza in MTV, nel 2007 fu scelta per la Sezione Giovani come membro della Commissione Artistica del Festival di Sanremo, per poi condurre, diversi anni dopo, nel 2018, il Dopofestival con Edoardo Leo. Nel corso della sua carriera televisiva, la conduttrice ha spaziato anche per altre reti e aziende come LA7 e Sky, sebbene il suo percorso professionale sia strettamente legato soprattutto alla Rai.

Tra le sue ultime esperienze televisive troviamo la conduzione di Binario 2 su Rai 2, al fianco di Gianluca Semprini e Andrea Perroni, chiuso anticipatamente per via dei bassi ascolti; la scorsa settimana, invece, è stata “ingaggiata” da Caterina Balivo come inviata al Festival di Sanremo 2025 per La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 che ha seguito passo dopo passo la settimana sanremese gli scorsi giorni.