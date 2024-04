Chi è Carolina, figlia Alberto Castagna: “Lo avrei voluto con me al mio matrimonio”/ “Quando stava male…”

La seconda parte della puntata di oggi de La Volta Buona di Caterina Balivo è stata dedicata al ricordo di uno dei volti più amati e indimenticabili della televisione italiana: Alberto Castagna. Per l’occasione collegata con lo studio è stata ospite sua figlia Carolina per un racconto carico d’amore, nostalgia, e con un sorriso che rappresenta nella sua totalità quell’amore viscerale che per sempre la legherà a suo padre.

“Com’era come papà? Esattamente come lo si vedeva in tv, una persona molto ironica e disponibile. Poi io sono figlia unica quindi era pazzo di me, mi ha sempre descritta come la sua principessa, un po’ viziata come giusto che sia. Non era diverso dal suo ruolo di personaggio, simpatico e figo come lo vedevate”. Inizia così il racconto di Carolina – figlia di Alberto Castagna – sottolineando come il suo ruolo paterno fosse scandito dalle medesime peculiarità che lo hanno reso grande e amato nel contesto televisivo. “Se ero gelosa? Si moltissimo, sono sempre stata molto gelosa e anche un po’ tenevo gli occhi aperti, c’erano tante persone che gli giravano intorno e poi a lui piaceva fare il ‘provolone’, un po’ piacione…”. La figlia di Alberto Castagna ha poi aggiunto: “A lui piaceva molto essere gentile con le donne, forse era proprio il modo di fare, la parte del conquistare…”.

Proseguendo nel suo tenero racconto, Carolina – figlia di Alberto Castagna – ha parlato anche della separazione tra suo padre e sua madre Pucci Romano. Una circostanza che spesso si etichetta come difficile, traumatica, ma che nel suo caso per alcune circostanze è stata quasi impercettibile. “Non li ricordo insieme come coppia quindi non potevo soffrire per qualcosa che non ho conosciuto, ma li ricordo molto bene come genitori uniti e grandi amici. Papà abitava al piano di sopra, penso che fossimo tra le famiglie più allargate all’avanguardia dell’epoca. Si telefonavano per le ricette, stavamo spesso insieme anche con i rispettivi compagni, quindi non mi ricordo della separazione come un evento traumatico, sono stati bravi entrambi in questo”.

Sempre a La Volta Buona, Carolina ha ricordato anche il giorno del suo matrimonio ammettendo di come ha vissuto l’assenza di suo padre Alberto Castagna. “Il giorno del matrimonio mi è mancato papà, in particolare l’idea di essere accompagnata da lui e di averlo vicino. Sono sicura che sarebbe stato molto contento di noi, mi sono spesso chiesta cosa mi avrebbe consigliato o se avrebbe approvato l’idea del matrimonio”. Particolarmente toccante è stato anche il ricordo dei primi malanni di suo padre Alberto Castagna, iniziati diversi anni prima che tristemente passasse a miglior vita: “Vederlo stare male ha influito sulla mia vita, voglio dire una cosa mai detta a mia madre: la ringrazio perchè lei mi ha sempre detto la verità, non mi ha mai mentito in tutta questa vicenda. Ha fatto ciò che pensava giusto dovesse fare e questo mi ha fatto crescere in maniera accelerata ma mi ha donato sfumature del carattere che devo principalmente a lei… E’ stato brutto vedere mio padre così fragile, come di cristallo, anche io che ero piccola sentivo di doverne avere cura”.











