CHI È CAROLINA MARCIALIS? STOP ALLA PALLANUOTO PER 6 ANNI DOPO CHE…

Chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, e cosa sappiamo della loro oramai lunga storia d’amore e della famiglia che hanno costruito nel corso degli anni? Questa sera, su Rai 3, verrà riproposta la puntata de “L’avversario – L’altra faccia del campione” che aveva visto Marco Tardelli, qui nelle inedite vesti di conduttore televisivo, intervistare il 43enne ex fantasista pugliese nel suo talk show sportivo e in cui si cerca di indagare nell’animo dei protagonisti non solo del calcio ma a 360 gradi del panorama italiano. E, in attesa di ascoltare il talento che ha militato tra le fila di Bari, Milan, Inter, Real Madrid e Sampdoria, possiamo accendere i riflettori sulla sua compagna con cui è sposato oramai da quindici anni e la cui conoscenza risale ai tempi in cui il 43enne viveva a Genova. Scopriamo dunque chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano.

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025/ A Londra si è chiuso un cerchio, la leggenda resta tutta da scrivere

Per raccontare qualcosa della vita sentimentale dell’ex attaccante e oggi opinionista assieme ai colleghi Nicola Ventola e Daniele Adani a “Viva el Futbol” (dopo la traumatica separazione da Bobo Vieri e la fine dell’esperienza della Bobo TV come la conoscevamo), possiamo partire dalla biografia e la carriera della compagna, pallanuotista con trascorsi in Serie A1 femminile e nella Nazionale maggiore. Scoprendo chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, possiamo ricordare che la sportiva classe 1991, e quindi di nove anni più giovane del marito, è originaria di Genova e per diverso tempo aveva militato tra le fila del Nervi. Poi, dal 2010, con la nascita dei loro due figli e la necessità di dedicarsi alla famiglia, la Marcialis aveva avuto uno iato di sei anni nella sua carriera, ripresa solamente nel 2016 perché all’antico amore e alla piscina non poteva dire addio e attualmente è in forza al Rapallo.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 4-6; 6-4; 6-4; 6-4): Jannik fa la storia! (Wimbledon 2025, 13 luglio)

LA MOGLIE DI ANTONIO CASSANO, “AVEVA QUEL SORRISO CONTAGIOSO CHE…”

Parlando della vita e di chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, è interessante tornare al 2010, il periodo in cui il calciatore giocava per la Sampdoria e pare che galeotta sia stata tra di loro una… focacceria. Da allora è scoccata la classica scintilla che ha portato la coppia a sposarsi proprio in quell’anno e a diventare per due volte genitori nel giro di meno di tre anni: nel 2011 in casa Cassano era arrivato il primogenito Christopher; successivamente nel 2013 la Marcialis aveva dato alla luce Lionel, chiamato così in onore di Leo Messi, idolo del 43enne di Bari Vecchia. Inutile dire che l’amore per lo sport dei genitori ha finito per influenzare i due figli che si sono avvicinati pure loro al mondo del calcio, giocando per l’Academy di una formazione ligure.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ Insieme dal 2000: "Ti risposerei anche domani"

“Noi ci siano conosciuti in una focacceria: io dopo la scuola andavo lì e ordinavo, e poco dopo arrivava anche lui…”: raccontando qualcosa di più su chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, possiamo riprendere una bella intervista pubblicata dal ‘Corriere della Sera’ e in cui la 34enne pallanuotista genovese ripercorre non solo la sua carriera ma pure la nascita del loro amore. “Era una di quelle focaccerie piccole, con prezzi bassi per le tasche degli studenti (…) Antonio aveva il suo immancabile sorriso contagioso…” aveva proseguito parlando dei primi incontri. E della pausa di sei anni presa dalla vasca per via della nascita dei figli, Carolina ne parla così: “Ricca di soddisfazioni: nel 2011 è nato Cristopher, due anni dopo Lionel (…) Abbandonare la pallanuoto? Non sarei riuscita, giocare mi piace e mi diverte ancora oggi”.